Tobias Ebster (KTM) weiß: Nur nicht übermütig werden 14.01.2024 - 16:23 Von Johannes Orasche

© Facebook/Ebster Tobias Ebster in der saudischen Wüste

Der Tiroler Dakar-Neuling Tobias Ebster (Kini KTM) konnte sich auf der längsten Etappe der Dakar 2024 am Sonntag wieder in die Top-20 verbessern und will die härteste Rallye unbedingt fertig fahren.