Dakar Auto

X-raid beendet Dakar-Vorbereitung mit P2 für Sainz

X-raid hat seine Vorbereitungen für die Rallye Dakar 2020 mit dem zweiten Platz für Carlos Sainz bei der Sharqiyah Baja in Saudi-Arabien abgeschlossen, wo im Januar erstmals der Marathon-Klassiker ausgetragen wird.

Nur noch wenige Wochen bis zum Dakar-Start in Dschidda: Kurz vor Weihnachten ging es für Carlos Sainz und Lucas Cruz (beide E) nochmals in die Wüste. Im Mini John Cooper Works Buggy gingen sie bei der Sharqiyah Baja an den Start und sicherten sich Rang zwei hinter dem Lokalfavoriten Yazeed Al-Rajhi im Toyota Hilux. Yasir Seaidan (KSA) und Alexey Kuzmich (RUS) mussten nach einem Überschlag die Baja vorzeitig beenden.

Wie für Stéphane Peterhansel vor zwei Wochen stand auch für Carlos Sainz das Ergebnis nicht im Vordergrund. Vielmehr ging es darum, erste Eindrücke vom Dakar 2020 Gastland Saudi Arabien zu bekommen. Sainz erlebte, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Peterhansel, dass es in dem arabischen Land auch zu starken Regenfällen kommen kann. So musste teilweise die Strecke angepasst werden.

Nach einem zweiten Platz im Prolog sicherten sich Sainz und Cruz am Freitag den Tagessieg. Zunächst hatten sie nur den zweiten Rang inne, doch nach der Überprüfung eines Wegpunktes wurden die Zeiten angepasst und die Mini JCW Buggy-Crew übernahm Rang eins. So starteten sie mit einem Vorsprung von nur drei Sekunden auf Yazeed Al-Rajhi im Toyota in die dritte und letzte Prüfung. Doch als Erster zu starten bringt oft Nachteile, weil man den Konkurrenten eine Spur legt. So konnte Al-Rajhi etwas Zeit gutmachen und Sainz wurde mit etwas mehr als 1:17 MinutenRückstand Zweiter.

Carlos Sainz: «Grundsätzlich bin ich mit den vergangenen Tagen zufrieden. Es war gut, einen ersten Eindruck vom Land und den Temperaturen zu bekommen. Ich bin es heute etwas ruhiger angegangen, da ich kein Risiko eingehen wollte – schließlich waren wir hier in unserem Dakar-Einsatzfahrzeug unterwegs.»