Dakar Auto

Rallyetross unterwegs nach Saudi-Arabien

700 Fahrzeuge, davon 282 Teilnehmer-Fahrzeuge, sind im Schiff unterwegs im Mittelmeer nach Dschidda, dem Startort der ersten Rallye Dakar in Saudi-Arabien (05. bis 17. Januar 2020).

Nach der Technischen Abnahme an dem französischen Grand Prix-Kurs in Le Castellet wurden in Marseille 700 Fahrzeuge, diesmal nur 282 Teilnehmer-Fahrzeuge (2029: 351) und 292 Begleitfahrzeuge für Organisation und Medien verladen. Nur 59 Autos sind diesmal neben den 129 Motorrädern, 13 Quads, 36 SSVs und 45 Race Trucks sind für die Dakar-Premiere in Saudi-Arabien verladen worden. Das dritte Dakar-Kapitel nach Afrika und Südamerika wird am Sonntag in der größten saudi-arabischen Hafenstadt Dschdda (Jeddah) gestartet. Nach 7900 km, davon 5000 in Wertung, endet die saudi-arabische Erstausgabe am 17. Januar in der Hauptstadt Riad.

Neben den 700 Fahrzeugen wurden an Bord der Jolly Palladio auch zehn Container mit Ausrüstung, Lastwagen und Allradfahrzeugen der Organisation sowie zehn Hubschrauber in Marseille verladen. Marseille war schon zu Beginn der Rallye Dakar in den frühen 80er Jahren Verladehafen für die Überfahrt nach Algier. Nach zehn Tagen werden die Fahrzeuge nach der Durchquerung des Suez-Kanals in Dschidda am Roten Meer eintreffen.