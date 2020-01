Dakar Auto

Dakar 2020: Die Tagessieger und die Leader

Die saudi-arabische Erstausgabe, die 42. Auflage der Rallye Dakar wurde vom Start bis ins Ziel von Mini-Teams, vorwiegend von Carlos Sainz im Mini Buggy des hessischen X-raid-Teams.

Im Ziel der 42. Rallye Dakar und der ersten Ausgabe in Saudi-Arabien war man sich durch die Bank einig: Der erste Auftritt nach Afrika und Südamerika in Saudi-Arabien kam an. Die Strecke war in ihrer Härte und in ihrer Herausforderung dem Marathon-Klassiker würdig.

Es gab an der Spitze nicht nur einen Dreikampf zwischen dem späteren Sieger Carlos Sainz im Mini Buggy, dem Vorjahresgewinner Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux und dem 13-fache Rekordler Stéphane Peterhansel im zweiten Mini Buggy. Es war auch das Duell zwischen dem Vorjahressieger Toyota und dem vierfachen Gewinner Mini, aber auch ein Zweikampf zweier Antriebskonzepte, der heckangetriebene und um 300 kg leichtere Mini Buggy mit einem sehr langen Federweg gegen den allradangetriebenen und 1.900 kg schwere Toyota, teilweise gegen den Allrad-Mini, sowie Dreiliter-Dieselmotor mit Turboaufladung im Mini gegen den Fünfliter-Saugermotor im Toyota.

Vom Start weg dominierte Mini mit unterschiedlichen Tagessiegern und Spitzenreitern. Neun Tagessiege verbuchte Mini, zwei Toyota und einen der Century-Buggy von Mathieu Serradori. Die Führung aber blieb bei einem Mini-Piloten.

Hier eine Übersicht der Tagessieger und der Spitzenreiter.

Tag/Datum Etappe Tagessieger/Auto WP-Länge Leader/Auto So. 05.01. Dschidda-Al Wajh Zala/Mini 4x4 319 km Zala/Mini 4x4 Mo. 06.01. Al Wajh-Neom De Villiers/Toyota 367 km Terranova/Mini Rally Di. 07.01. Neom-Neom Sainz/Mini Buggy 427 km Sainz/Mini Buggy Mi. 08.01. Neom-Al-Ula Peterhansel/Mini B. 453 km Sainz/Mini Buggy Do. 09.01. Al-Ula-Ha'il Sainz/Mini Buggy 353 km Sainz/Mini Buggy Fr. 10.01. Ha'il - Riad Peterhansel/Mini B. 477 km Sainz/Mini Buggy Sa. 11.01. Ruhetag So. 12.01. Riad-Wadi Al D. Sainz/Mini Buggy 546 km Sainz/Mini Buggy Mo. 13.01. Al Wadi-Al Wadi Serradori/Century 477 km Sainz/Mini Buggy Di. 14.01. Al Wadi-Haradh Peterhansel/Mini B. 410 km Sainz/Mini Buggy Mi. 15.01. Haradh-Shubaytah Sainz/Mini Buggy 534 km Sainz/Mini Buggy Do. 16.01 Shubaytah-Haradh Peterhansel/Mini B. 379 km Sainz/Mini Buggy Fr. 17.01. Haradh-Qiddiya Al-Attyah/Toyota 167 km Sainz/Mini Buggy