Saudi-Arabien: Sainz gewinnt Hail 2, Vasilyev FIA Cup

Der Spanier Carlos Sainz drehte bei der zweiten Ausgabe der saudi-arabischen Wüsten-Rallye Hail den Spieß um und verwies Nasser Al-Attiyah, Sieger der ersten Hail-Ausgabe auf Rang zwei, Vladimir Vasilyev gewinnt den Cup.

Vladimir Vasilyev sichert sich bei der Hail Baja 2, dem Abschluss des FIA Weltcup für Cross Country Bajas 2020, den Weltcup-Titel. Ihm reichte ein sechster Rang, um die Führung in der Gesamtwertung zu halten. Bereits 2014 konnte Vasilyev den FIA Weltcup zusammen mit X-raid gewinnen, damals noch im Mini ALL4 Racing.

Doch für X-raid lief es in Saudi Arabien noch besser: neben dem Weltcup-Erfolg von Vasilyev sicherten sich Carlos Sainz und Lucas Cruz im Mini JCW Buggy den Sieg bei der Hail Baja 2. Ihre Teamkollegen Stéphane Peterhansel und Edouard Boulanger (beide F) erreichten im Mini JCW Buggy den dritten Rang.

Was in dem Mini JCW Buggy steckt, zeigte Sainz auf der ersten Wertungsprüfung. Diese konnte der Spanier mit über zwei Minuten Vorsprung gewinnen. Auf der zweiten Etappe versuchte er seinen Erfolg vom Vortag zu wiederholen, doch durch einen Navigationsfehler kam er auf Platz vier ins Ziel. Da der Sieger Nasser Al-Attiyah wegen zu hoher Geschwindigkeit auf der ersten Wertungsprüfung eine Zeitstrafe von zwei Minuten erhielt, erreichte Sainz Platz eins in der Gesamtwertung. Auf Platz drei platzierten sich die Teamkollegen Peterhansel und Boulanger. Die beiden Franzosen testen verschiedene Setups am Mini JCW Buggy und fuhren die Tagesplätze drei und zwei ein.

Carlos Sainz: «Wir sind froh, dass wir an den beiden Bajas teilgenommen haben. Wir hatten heute ein kleines Navigationsproblem kurz vor dem Ende. Aber ich habe die Probleme lieber jetzt als später bei der Dakar. Insgesamt war es ein positiver Test und wir konnten weiter Erfahrungen mit dem Buggy sammeln.»

Stéphane Peterhansel: «Es war eine interessante Baja mit Strecken, wie wir sie auch bei der Dakar finden werden. Wir konnten die vergangenen beiden Tage gut nutzen, um weiter das Fahrwerk zu testen. Wir konnten uns auch von gestern auf heute verbessern. Es war auch von Vorteil, dass ich mit Edouard im Buggy in der Wüste mit schwieriger Navigation fahren konnte. Ich bin wirklich froh, dass wir diese beiden Bajas absolvieren konnten.»

Baja Hail 2 Gesamtwertung

1. C. Sainz / L. Cruz (E), Mini JCW Buggy – 4:51:24 h.

2. N. Al-Attiyah (QAT) / M. Baumel (F), Toyota – 4:51:30 h.

3. S. Peterhansel / E. Boulanger (F), Mini JCW Buggy – 4:52:40 h.

4. Y. Al-Rajhi (KSA) / D. von Zitzewitz (D), Toyota – 4:55:40 h.

5. J. Przygonski (PL) / T. Gottschalk (D), Toyota – 4:59:13 h.

6. V. Vasilyev (RUS) / D. Tysro (UKR), Mini JCW Rally – 5:00:41 h.