Wüsten-Debüt für Mattias Ekström in Saudi-Arabien

Mattias Ekström, der erstmals mit einem Yamaha YVZ 1000R Rallye-Prototypen zusammen mit Camelia Liparoti bei der Rallye Dakar 2021 startet, gibt bei der saudi-arabischen Wüsten-Rallye Hail Baja 2 sein Offroad-Debüt.

Der zweimalige ehemalige DTM-Champion Matthias Ekström, einstiger Rallycross-Weltmeister und dreifacher Sieger beim Race of Champions, wird bei der saudi-arabischen Wüsten-Rallye Hail Baja 2 am 15./16. Dezember in einem von zwei neuen, von X-raid entwickelten Yamaha YXZ 1000R Rallye-Prototypen erstmals bei einer Offroad-Veranstaltung starten. Dieser Prototyp wird der Klasse T3 zugeordnet.

Der Schwede Ekström sagte: «Ich bin zum ersten Mal in Saudi-Arabien und zum ersten Mal in einem Fahrzeug der Klasse side-by-side. Ich freue mich sehr, mit X-raid die Yamaha zu fahren. Dies ist hier in Hail eine Chance für mich, mich auf die große Herausforderung, die Rallye Dakar, vorzubereiten. Dies ist das erste Mal, dass der Prototyp Yamaha von X-raid ein Rennen fährt. Es ist also eine Premiere für uns beide in der Wüste.»

Sven Quandt, Direktor des X-raid-Teams, fügte hinzu: «Dies ist ein neues Projekt für uns. Es richtet sich an Anfänger und Gentleman-Fahrer, die auch in Zukunft gerne zur Dakar fahren. Wir fahren die Autos hier zum ersten Mal. Keine Tests, nichts. Für uns ist dies ein reiner Test und wir wollen sehen, was wir bis zur Rallye Dakar verbessern müssen. Wir hoffen nicht zu viel. Die Kategorie side-by-side ist eine erschwingliche Kategorie. Wenn dann alles klappt, kann man hoffentlich im nächsten Sommer ein solches Fahrzeug kaufen.»