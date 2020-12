Rallye Dakar wegen Corona in der Warteschleife

Die Rallye Dakar soll im Januar 2021 zum zweiten Mal in Saudi-Arabien stattfinden, doch der Wüstenstaat hat wegen der gestiegenen Corona-Pandemie derzeit die Grenzen geschlossen, dennoch soll die Rallye Dakar stattfinden

Demnach soll die saudi-arabische Regierung eine Ausnahmeregelung erteilen, damit die Rallye Dakar (3. bis 15. Januar 2021) stattfinden kann. Es kann davon ausgegangen werden, dass der Veranstalter Amaury Sport Organization (ASO) nach Wegen sucht, Teilnehmer und unterstützende Mitarbeiter nach Saudi-Arabien zu transportieren, nachdem das Land angekündigt hat, seine Land- und Seegrenzen für eine Woche zu schließen, um die neue Gefahr durch COVID-19 zu bekämpfen.

Die saudi-arabische Presseagentur meldete, dass «alle internationalen Flüge für Reisende, außer in Ausnahmefällen», für mindestens eine Woche ausgesetzt werden würden, was die Veranstaltung gefährden würde. Es wird angenommen, dass die Rallye Dakar als ein außergewöhnlicher Fall gewertet wird, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Ankündigung der ASO und der saudi-arabischen Regierung vorliegt.

Einige Teams meinen, man solle Charterflüge organisieren, um Teilnehmer und Mitarbeiter von verschiedenen Standorten abzuholen, um eine sichere Ankunft und einen sicheren Transit zum Startort der Veranstaltung in Jeddah zu gewährleisten. Andere Teams glauben, dass das Dakar-Programm nicht geändert werden würde.

Derzeit befinden sich alle 679 Fahrzeuge, die an der Dakar teilnehmen sollen, in Jeddah, nachdem sie Anfang Dezember mit einem Schiff aus Marseille nach Saudi-Arabien transportiert wurden.

Mehrere Teams nahmen auch an den letzten beiden Läufen des FIA-Weltcups für Cross-Country-Bajas in Ha'il teil, dem Ort des Ruhetages für die Dakar. Einige Fahrer und Beifahrer entschieden sich dafür, bis zum Beginn der Rallye in Saudi-Arabien zu bleiben, während andere beschlossen, nach Europa zurückzukehren.

Sollte die Veranstaltung wie geplant verlaufen, hat die ASO bereits strenge COVID-Protokolle erarbeitet, wie der Rennleiter David Castera bei der offiziellen Streckenpräsentation im vergangenen Monat bekannt gab. Alle Teilnehmer müssen so viel Kontakt wie möglich mit Personen vermeiden und 96 Stunden vor ihrer Ankunft in Saudi-Arabien einen negativen PCR-Test durchführen.

Sobald sie ankommen, müssen die Teilnehmer und das Support-Personal weitere 48 Stunden isoliert werden, bis ein zweiter negativer PCR-Test erforderlich ist, um in das Biwak zu gelangen. Das Biwak, das täglich auf maximal 2400 Personen begrenzt ist, dient selbst als Blase, wobei alle Nicht-Teilnehmer für die Dauer der Rallye im Biwak bleiben müssen.