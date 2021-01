Dakar/8: Leader Peterhansel wehrt Angriff ab

Stéphane Peterhansel behauptet im Mini Buggy auf der achten Etappe der 43. Rallye Dakar trotz der fünften Bestzeit von Verfolger Nasser Al-Attiyah (Toyota) die Führung.

Auf der achten Etappe von Sakaka nach Neom beendeten die beiden Mini JCW Buggy-Crews die 374 Kilometer gegen die Uhr auf den Plätzen zwei und drei. Carlos Sainz mit Lucas Cruz (beide E) erreichten Rang zwei vor ihrem Teamkollegen Stéphane Peterhansel mit Edouard Boulanger (beide F). Vladimir Vasilyev (RUS) und Dmitry Tsyro (UKR) beendeten im MINI JCW Rally den Tag auf Platz acht. In der Gesamtwertung liegen sie auf Position sechs – den Abstand auf Platz fünf konnten sie heute um rund 15 Minuten verkürzen.

Für Sainz und Cruz war es ein zufriedenstellender Tag. Sie kamen ohne große Probleme durch die Prüfung und sicherten sich im Ziel den zweiten Platz. Sie liegen in der Gesamtwertung weiterhin auf einem guten dritten Platz.

Peterhansel und Boulanger waren als Zweite in die Wertungsprüfung gestartet. Doch ab etwa der Hälfte mussten die beiden die Strecke eröffnen und die schwierige Navigation als Erste meistern. Ein Vorteil für die hinter ihnen gestarteten Konkurrenten. Konnte Peterhansel zu Beginn noch um den Tagessieg fahren, musste er sich schlussendlich mit Rang drei zufriedengeben.

Carlos Sainz: «Heute lief es nicht schlecht für uns. Wir hatten einen Platten und an einer Stelle war die Navigation etwas schwierig. Aber ich kann mich nicht beschweren.»

Stéphane Peterhansel: «Wir sind zwar als Zweite gestartet, mussten aber später die Strecke eröffnen. Auf den letzten 50 Kilometern sind mir ein paar Fehler unterlaufen, da ich nicht den Ansagen meines Co-Piloten gefolgt bin. Da haben wir ein paar Minuten verloren. Aber wir kämpfen weiterhin um den Gesamtsieg und es ist fast unmöglich einen Dakar-Tag ohne Fehler zu absolvieren.»

Die Teams bleiben am Dienstag einen weiteren Tag in Neom, nachdem sie dort bereits die Marathonetappe verbracht haben. Für die Piloten steht eine insgesamt 574 Kilometer lange Schleife rund um Neom auf dem Programm – 465 km davon gegen die Uhr. Die Strecke führt die Teilnehmer am Roten Meer entlang, auf hauptsächlich sandigen Pisten.

Stand auf der 8. von 12 Prüfungen:

Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Differenz 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 2:56:56 2 Sainz/Cruz (E), Mini + 0:52 3 Peterhansel/Boulanger (F), Mini + 3:03 4 Al Qassimi/Panseri (ARE/F), Peugeot + 12:44 5 Despres/Horn (F/CH), Peugeot + 12:49 6 Przygonski/Gottschalk (PL/D), Toyota + 18:23 7 Variawa/Murphy (SA), Toyota + 18:51 8 Vasilyev/Tsyro (RUS), Mini + 19:05 9 Prokop/Chypta (CZ), Ford + 21:37 10 Laveille/Garcin (F), MD + 22:06

Stand nach der 8. von 12 Prüfungen: