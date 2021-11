Abu Dhabi Desert Challenge – Kampf in den Dünen

Große Dünen erwarten die Teilnehmer der Rallye Dakar bei der Abu Dhabi Desert Challenge, bei der 30. Ausgabe der Wüsten-Rallye laufen Offroad-Motoren als Dakar-Vorbereitung auf Hochtouren.

1.355 Kilometer verteilt auf fünf Wüstenetappen in der tückischen Region «Empty Quarter» (Rub al-Chali) werden den Konvoi an seine Grenzen bringen, im Kampf um Punkte für den FIA-Weltcup für Cross-Country-Rallyes sowie als wichtige Vorbereitungen für die Rallye Dakar.

Nasser Al-Attiyah (QAT) steht zusammen mit Beifahrer Mathieu Baumel (F) im Toyota Hilux mit einem Sieg in Abu Dhabi kurz vor dem fünften Weltcup-Titel, Baumel vor dem vierten. «Unser Hilux hat sich als Rennsieger bewährt, daher haben wir allen Grund, auf ein gutes Ergebnis zu hoffen», gibt sich der dreifache Dakar-Sieger Al-Attiyah zuversichtlich.

Zum Weltklasse-Feld, das Al-Attiyah schlagen will, gehören auch der Weltcup-Sieger von 2018 Kuba Przygonski (PL) und Co-Pilot Timo Gottschalk (D) in ihrem Mini John Cooper Works Buggy. «Im Januar werde ich bei der Dakar ein neues Auto fahren. Deshalb ist für mich jeder Wettkampfkilometer Gold wert», erklärt Kuba Przygonski

Der Kampf der T3 Side-by-Side-Maschinen in Abu Dhabi verspricht spannend zu werden, da der Gesamtweltcup-Titel noch auf dem Spiel steht. Mit Siegen in Andalusien und Kasachstan zu Beginn des Jahres führt das Red Bull Off-Road Junior Team Duo Cristina Gutiérrez (E) und Co-Pilot François Cazalet (F) die Meisterschaft mit 11,5 Punkten an. Gutiérrez wird den 2021 FIA Spec OT3 des Junior Teams in Abu Dhabi fahren. «Jetzt möchte ich hier wirklich durchstarten und zum ersten Mal die Dünen von Abu Dhabi ausprobieren», meint Cristina Gutiérrez.

Gutiérrez und Cazalet werden die Unterstützung der anderen Red Bull Off-Road Junior Team-Crews Seth Quintero (USA)/Dennis Zenz (D) und Guillaume De Mevius/Tom Colsoul (B) haben, um ihre T3-Meisterschaft in Abu Dhabi zu behaupten. «Wir werden unser Bestes geben, um vorne zu bleiben und vielleicht einen Gesamtsieg zu holen. Seien wir optimistisch und sehen, was wir erreichen können!», ist die Parole von Seth Quintero.

Quintero und De Mevius werden auch wertvolle Arbeit für das Team leisten, indem sie OT3 einsetzen, die der FIA-Spezifikation 2022 entsprechen, während das Testprogramm vor der Dakar im nächsten Jahr fortgesetzt wird. «Wir fahren das neue Auto, das das Team bei der Rallye Dakar 2022 einsetzen wird, also werden wir unser Möglichstes tun, um dieses Auto bestmöglich vorzubereiten», führte Guillaume De Mevius an.