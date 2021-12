H’ail: Nasser Al-Attiyah mit Sieg zum 5. Cup-Titel 11.12.2021 - 16:33 Von Toni Hoffmann

© Toyota Nasser Al-Attiyah

Nasser Al-Attyiah hat sich mit dem Sieg bei der saudi-arabischen Rallye H’ail, dem Finale des FIA-Weltcups für Cross-Country Rallyes und Start der Rallye Dakar 2022, den fünften Cup-Titel gesichert.

Mathematisch hatte der Katarer den Titel schon gewonnen, nachdem er zuvor zwei Etappensiege eingefahren hatte, aber er und der französische Beifahrer Mathieu Baumel drängten in ihrem Toyota Hilux trotzdem weiter, um drei Etappensiege und einen Vorsprung von 21 Minuten 51 Sekunden gegenüber dem russischen Duo Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov im Mini Buggy des deutschen X-raid-Teams zu erzielen. Der Erfolg markierte auch ihren vierten gemeinsamen FIA-Weltcup-Titel nach drei Siegen in Folge zwischen 2015 und 2017.



Al-Attiyah sagte: «Es war eine gute letzte Etappe und völlig anders als die ersten drei. Es war alles Schotter durch die Berge. Es war fantastisch und wir sind mit dem Ergebnis natürlich sehr zufrieden. Ich bin so glücklich, dieses Rennen zu gewinnen und den Weltcup-Titel zu holen. Es war ein toller Sieg. Dies war das letzte Mal für mich in diesem Auto. Der nächste Schritt wird die T1+ in Dakar sein.»



Dem Argentinier Sebastien Halpern im zweiten Mini Buggy gelang es, Vladimir Vasilyev (BMW X5) auf der letzten Etappe zu überholen und den letzten Platz auf dem Podest zu ergattern. Sein Landsmann Lucio Alvarez musste zwar den Fahrertitel an Al-Attiyah abgeben, aber sein Trost war die drittschnellste Zeit auf der letzten Etappe, der fünfte Gesamtrang und der zweite Platz in der Meisterschaft in seinem Overdrive Racing Toyota.



Der Pole Jakub Przygonski und sein deutscher Beifahrer waren im dritten Mini Buggy auf dem 148 km langen letzten Abschnitt die Zweitschnellsten, aber ein Problem mit der Antriebswelle hatte sie am Freitag ein potenzielles Podium gekostet und sie wurde Sechste. Die spanische Bikerin Laia Sanz hat bei ihrem Wechsel vom Zweirad auf Vierrad in ihren Mini einen guten achten Gesamtrang nach Hause gebracht, als sie sich mit dem X-raid-Team auf die bevorstehende Rallye Dakar vorbereitet.



Die Australierin Molly Taylor wurde in der Kategorie T4 Zweite. Die Deutsche Annett Fischer komplettierte die Podestplätze in ihrem X-Raid/South Racing Can-Am und das saudische Frauenduo Dania Akeel und Esraa Aldkheil wurden Vierte und Fünfte.



«Ich bin so glücklich, die Rallye H’ail zu beenden», sagte Akeel. «Die ganze Etappe heute war flach und schnell. Ich liebe es schnell zu fahren. Ich genieße die Dünen, aber heute hat es so viel Spaß gemacht. Es war schwer, Autos im Staub zu überholen, aber ich ging kein Risiko ein. Die ganze Woche war eine unglaubliche und tolle Erfahrung für mich.»



Ergebnis Rallye H’ail nach 4 Etappen:



1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QA)/Matthieu Baumel (F) Toyota Gazoo Hilux 10hr 50min 23sec

2. Denis Krotov (RUS)/Konstantin Zhiltsov (RUS) Mini John Cooper Works Buggy 11hr 12min 14sec

3. Sebastien Halpern (RA)/Bernardo Graue (RA) Mini John Cooper Works Buggy 11hr 19min 07sec

4. Vladimir Vasilyev (RUS)/Oleg Uperenko (LV) BMW X5 11hr 19min 50sec

5. Lucio Alvarez (RA)/Armand Monleón (E) Toyota Hilux Overdrive 11hr 25min 31sec

6. Jakub Przygonski (PL)/Timo Gottschalk (D) Mini John Cooper Works Buggy 11hr 38min 38sec

7. Marek Goczal (PL)/Lukasz Laskawiec (PL) Can-Am Maverick (T4) 12hr 11min 19sec

8. Laia Sanz (E)/Maurizio Gerini (I) Mini John Cooper Works Rally 12hr 14min 10sec

9. Miroslav Zapletal (CZ)/Marek Sykora (SK) Ford F-150 Evo 12hr 24min 27sec

10. Molly Taylor (AUS)/Dale Moscatt (AUS) Can-Am Maverick (T4) 12hr 43min 14sec



Stand FIA Weltcup für Cross-Country Rallyes:



1. Nasser Saleh Al-Attiyah (QAT): 123 Punkte

2. Lucio Alvarez (RA): 75,5

3. Denis Krotov (RUS): 72

4. Yazeed Al-Rajhi (SAU): 57pts, etc