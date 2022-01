Rallye-Chef Castera zu Vorwürfen von Quandt (Audi)

David Castera, der Organisationschef der 44. Rallye Dakar, nahm Stellung zu den Vorwürfen von Sven Quandt, Teamchef des Audi-Teams Q Motorsport, gegenüber Nasser Al-Attiyah im spanischen Fernsehen TVE.

Sven Quandt, auch Chef seines eigenen Teams X-raid, bezweifelte im spanischen Fernsehen TVE, dass es beim Sieg und der Führung von Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux wegen der schwierigen Navigation im letzten Abschnitt der ersten Etappe rund um Ha’il mit rechten Dingen zuging. Er bezweifelte die Leistung von Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel in letzten Abschnitt der ersten Etappe der Dakar 2022, während Audi dort große Schwierigkeiten hatte und Audi-Pilot Carlos Sainz das Roadbook kritisierte.

Sven Quandt, der Chef des Operationsteams von Q Motorsports, sagte gegenüber dem spanischen Fernsehen TVE: «Es ist ziemlich seltsam, dass nur ein Auto (Anmerkung: Toyota von Al-Attiyah) den richtigen Weg hatte nehmen können. Wir glauben, dass Nasser Al-Attiyah und Mathieu Baumel zusätzliche Informationen im Vergleich zum Roadbook erhalten haben, sonst war es unmöglich, so zu fahren.»

David Castera hat am Montag, den 3. Januar, im Biwak von Al Qaisumah bewusst reagiert. «Ich finde es ein wenig schockierend, solche Anschuldigungen ernst zu nehmen, besonders wenn es keine Beweise gibt. Es muss viel Frust von Sven Quandts Seite geben. Es ist drei bis vier Jahre her, dass wir hart daran gearbeitet haben, die vertrauliche Seite des Kurses zu bewahren. Das farbige Roadbook und das auf einem Tablet installierte Roadbook sind Maßnahmen in diese Richtung.»

Das Roadbook wird erst eine Viertelstunde vor Beginn jeder Etappe an alle Crews verteilt, um eine Manipulation zu vermeiden.

«Mathieu konnte die Strecke vor der Etappe nicht studieren. Wenn ich Herrn Quandt recht verstehe, hätte man ihm einen Tip gegeben, aber ich müsste den während der Etappe bekommen. Das würde bedeuten, ein Telefon und ein GPS zu haben. Er hatte nichts davon in seinem Auto», führte Castera weiter aus.

Den unwiderlegbaren Beweis für die Unschuld von Mathieu Baumel lieferten auf Wunsch von David Castera die Überwachungskameras an Bord der Dakar-Fahrzeuge, wie das seit zwei Jahren vorgeschrieben ist. «Seit Sonntagabend habe ich alle meine Teams gebeten, den Teil der Etappe zu überprüfen, in dem sich fast alle geirrt haben, Es wurden keine Anhaltspunkte gefunden. Die Qualität der Bilder ist optimal, ich fühle mich damit sehr wohl.»

Vielleicht war die Verärgerung von Sven Quandt auf das Pech seiner drei Audi RS Q e-tron hybrid zurückzuführen, Hinterradschaden am Audi RS Q e-tron von Stéphane Peterhansel, verfranzen bei Carlos Sainz und Mattias Ekström.