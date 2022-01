Sébastien Loeb: «Eine perfekte Etappe»

Auf der zweiten sportlichen Entscheidung der 44. Rallye Dakar hat Sébastien Loeb den Tagessieg geholt und mit seiner 15. Dakar-Bestzeit den Rückstand zum führenden Nasser Al-Attiyah Nasser etwas reduziert.

Drei Minuten nach Vortagessieger Nasser Al-Attiyah im Toyota Hilux startete Sébastien Loeb im Prodrive BRX Hunter und überholte diesen schließlich auf den letzten Kilometern. Bei seinem ersten Tagessieg seit 2019 kam Loeb 3:38 Minuten vor dem dreimaligen Dakar-Gewinner Al-Attiyah ins Etappenziel. Mit seiner 15. Dakar-Bestzeit, damit zog er mit Jean-Louis Schlesser und Bruno Saby gleich, reduzierte der neunfache Rallyechampion seinen Rückstand zum Leader Al-Attiyah auf 9:16 Minuten. Auf einer in rasantem Tempo umkämpften Etappe gab der Franzose alles auf einem Profil, das ihn an die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) erinnerte.

Das meinte Loeb: «Ich habe hart angegriffen, es wurde eine WRC-Etappe zwischen zwei WRC-Fahrern. Wir waren voll in Action, endlich konnte ich Nasser etwas Zeit abnehmen, wahrscheinlich weil er derjenige war, der in den Dünen den Überblick hielt. Wir hatten eine perfekte Etappe, keine Fehler und keine Reifenschäden. Es wird sehr eng, das Tempo der beiden Autos ist sehr stark, was einige großartige Kämpfe ermöglicht.»

Am Ende der Etappe setzte sich der Prodrive-Fahrer gegen seinen Rivalen durch, der im letzten Teil durch einen Reifenschaden gebremst wurde. Nach zwei Wettkampftagen glaubt der gebürtige Elsässer, dass sein Auto nun mit dem Toyota konkurrieren kann.

«Unser Auto ist im Spiel, zumindest gegen den Toyota. Ich wollte Nasser nicht überholen, aber es wurde sehr steinig. Wir erreichten Felder, die Staub aufwirbelten, also zog ich es vor, ihn am Ende zu überholen. Ich bevorzuge, dass er es ist, der das Risiko eingeht, nicht ich.»