Fünf-Stunden-Strafe für de Villiers aufgehoben

Am vergangenen Mittwoch haben die Dakar-Sportkommissare Giniel De Villiers, der innerhalb von 48 Stunden in einem zweiten Vorfall mit einem Biker verwickelt war, eine Fünf-Stunden-Strafe auferlegt, diese wird aufgehoben

An diesem Freitag und nach Erhalt neuer Informationen kamen die Stewards zu dem Schluss, dass der südafrikanische Fahrer keine Schuld hatte. Daher überdachten sie ihre Entscheidung und der Toyota-Pilot belegte in der vorläufigen Gesamtwertung nun wieder den vierten Platz. Es wurde nach der sechsten Prüfung ein neues Gesamtklassement erstellt.

Während Giniel De Villiers die Möglichkeit eines Ausfalls des SENTINEL-Systems angesprochen hatte, überprüfte das für dieses GPS-System zuständige Unternehmen ERTF den Toyota des Südafrikaners. Nach dieser Analyse konnte ERTF nicht eindeutig bestätigen, ob das empfangene Signal wirklich ausreichte, um die Alarmglocke im Auto zu aktivieren.

Doch dank anderer Dokumente konnten die Funktionäre mit dem Fahrer den Verlauf dieses Vorfalls nachvollziehen und schließlich zugeben, dass Giniel De Villiers keine Schuld trug. Selbst wenn die Besatzung den Alarm gehört hätte, stellt sich heraus, dass zwischen dem Sturz des Fahrers und dem Senden des Alarmsignals an die Besatzung nur zwei Sekunden liegen. In so kurzer Zeit scheint es für einen Piloten fast unmöglich zu reagieren und einem Hindernis aus seinem Sichtfeld auszuweichen. Die Aufzeichnung des Ortungssystems bestätigt auch die Aussage des Piloten, dass er nach dem Vorfall umkreist hat, um festzustellen, ob der Pilot verletzt wurde.