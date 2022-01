Al-Attiyah und Toyota mit guter Basis auf den Sieg

Nasser Al-Attiyah hat im Toyota Hilux die erste Hälfte der 44. Rallye als Gesamtführender beendet und eine gute Basis auf den möglichen vierten Sieg geschaffen, Toyota startet mit Doppelführung in die zweite Halbzeit.

Auf der letzten Etappe vor der Mitte der Dakar 2022, der 6. Etappe, erzielten Shameer Variawa und Co-Pilot Danie Stassen von Toyota Gazoo Racing ihr bisher bestes Ergebnis und fuhren die siebtschnellste Zeit auf der Etappe. Die Crew lag im Toyota GR DKR Hilux T1+ lag 4:06 Minuten hinter den Etappensiegern und rückte damit auf den 17. Platz in der Gesamtwertung vor.

Nasser Al Attiyah und Co-Pilot Mathieu Baumel setzten ihre starke Performance bei der Dakar 2022 fort und gingen auf der letzten Etappe vor dem Ruhetag kein Risiko ein. Sie fuhren die zehntschnellste Zeit des Tages und lagen am Ende 6:16 Minuten zurück. Trotzdem bauten sie ihren Vorsprung in der Gesamtwertung auf 48:54 Minuten aus, sechs Etappen vor Schluss.

Eine Kehrtwende beschlossen die FIA-Stewards. Sie machten ihre Entscheidung, Giniel de Villiers und Co-Pilot Dennis Murphy für einen Zwischenfall mit einem Biker während der zweiten Etappe der Rallye zu bestrafen, aufgrund neuer Erkenntnisse, die sie erhielten, rückgängig. Ihre anfängliche Strafe von fünf Stunden ließ das Paar in der Gesamtwertung abstürzen, aber die Crew gab trotz des Rückschlags nicht auf und befindet sich nach der Aufhebung der Strafe auf dem vierten Platz in der Gesamtwertung, 51 Min. 56 Sek. hinter den Teamkollegen Al-Attiyah und Baumel.

Die Südafrikaner erlitten auf der 6. Etappe einen einzigen Reifenschaden, verloren aber gegen Ende der Etappe aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse Zeit. Trotzdem fuhren sie die 14. Zeit auf der Prüfung. Sie gehen mit einem Podestplatz in Reichweite in den Ruhetag, sie liegen nur 1:31 Minuten hinter dem Dritten Sábastien Loeb (Hunter) und 3:02 Minuten hinter dem Zweiten Yazeed Al Rajhi (Toyota).

Etappe 6 war eine Herausforderung für die Sieger von Etappe 5. Henk Lategan und Brett Cummings haben am Vortag ihren ersten Dakar-Etappensieg eingefahren, aber das bedeutete, dass sie die Straße von Etappe 6 öffnen mussten. Da die Motorräder eine andere Route fuhren, gab es gab keine Spuren für die Toyota Hilux-Crew, denen sie folgen konnten, und sie mussten ihren eigenen Weg durch die saudi-arabische Landschaft finden. Zwei Reifenpannen im letzten Teil der Etappe halfen ihrer Sache nicht und sie verloren an diesem Tag 24:20 Minuten. Damit rutschen sie in der Gesamtwertung auf den 42. Platz ab, nachdem sie zuvor im Rennen deutlich Zeit verloren hatten.

Glyn Hall, Teamchef: «Heute haben Shameer und Danie ihr wahres Tempo gezeigt, in einer Phase, die wirklich überraschend knifflig war, insbesondere in Bezug auf die Navigation. Sie hatten einen sauberen Lauf ohne Reifenpannen und wir freuen uns sehr, dass sie so gut abschnitten. Gleichzeitig schafften Nasser und Mathieu die Etappe sehr gut, behaupteten ihre Position an der Spitze des Feldes und gingen mit einem guten Vorsprung in den Ruhetag. Auch Giniel und Dennis hielten den Kopf gesenkt und die Nase sauber, und sie fahren weiterhin hart umkämpfte Etappenzeiten. Es war ein ziemlich harter Tag für Henk und Brett, da sie nach dem Sieg der 5. Etappe die Straße öffnen mussten. Aber sie kamen ohne wirkliches Drama durch. Insgesamt sind wir mit unserer Leistung auf Etappe 6 zufrieden.“

Nasser Al-Attiyah: «Es war ein harter, aber guter Tag für uns. Besonders schwierig war die Navigation, aber Mathieu hat wieder einen guten Job gemacht. Unser Auto und die Reifen haben gut funktioniert. Der letzte Teil der Etappe war sehr schwierig, aber alle sind uns einfach gefolgt. Wir freuen uns sehr, nach der ersten Rallye-Woche einen guten Vorsprung zu haben und müssen uns jetzt nur noch auf die Rennleitung in der zweiten Dakar-Woche konzentrieren.»

Giniel de Villiers: «Die heutige Etappe war ziemlich knifflig, mit schwieriger Navigation und gegen Ende war die Sicht in den Dünen wirklich schlecht. Am Ende folgten wir alle Nasser durch den letzten Abschnitt, und viele Autos kamen zusammen ins Ziel. Am Ende war es eine gute Etappe für uns, mit nur einem Reifenschaden und ansonsten ohne Probleme.»

Henk Lategan: «Ein wirklich harter Tag für uns. Wir sind gut gestartet, obwohl es schwierig war, die Straße zu öffnen. Aber wir haben am Start eine gute Pace hinbekommen, bis wir in einer der Schluchten verfahren haben. Wir haben dort viel Zeit verloren, aber auch viele andere Crews. Wir fanden schließlich die richtige Route und kamen schnell an die Spitze des Feldes zurück, nur um uns wieder in der Nähe eines Flusses zu verirren. Nachdem wir die Route wiedergefunden hatten, hatten wir zwei Reifenpannen und schlossen uns am Ende der letzten Dünenüberquerung ins Ziel mit den Spitzenreitern an.