Tagessieger Ekström: «Wir fühlen uns wie Rookies»

Mattias Ekström hat auf der achten Etappe der 44. Rallye Dakar seinen ersten Tagestriumph gefeiert, für den Wüsten-Neuling Audi war es der zweite Volltreffer.

Ekström holt im Audi RS Q e-tron mit seinem ersten Etappensieg bei seiner ersten Dakar-Teilnahme nach dem Erfolg von Carlos Sainz den zweiten Sieg für Audi.

Ekström: «Emil hat eine fantastische Navigation gemacht»

«Wir hatten einen sehr guten Start, aber in den Dünen hatte ich das Gefühl, sehr vorsichtig und sogar zu langsam zu sein. Ich hatte überhaupt keinen guten Rhythmus. Nach der Neugruppierung fühlte ich mich viel selbstbewusster und wir holten Yazeed Al-Rajhi ein und waren einige Zeit in seinem Staub. Ich hatte gehofft, er würde uns ziehen lassen, weil ich einen Tag nach meinem Geschmack hatte. Sobald er mich losließ, pushte ich hart. Ich hatte eine wirklich sehr angenehme Fahrt und Emil hat die gesamte Etappe fantastisch navigiert. Wir hatten nicht einmal ein Detail, das nicht perfekt war, also war es für mich ein sehr guter Tag. Ich weiß nicht, wie es ist, zu gewinnen, es ist noch nicht vorbei. Ich denke, es gibt auch einige schnelle Leute hinter uns, die ankommen, aber es ist immer großartig, wenn man Erfolg hat. Wir kämpfen alle um ein gutes Ergebnis. Für Emil und mich fühlen wir uns hier wie die Rookies, die jeden Tag dazulernen und versuchen, das Risiko zu bewältigen und es gibt so viele Kilometer, auf denen man einen Fehler machen kann. Heute bin ich glücklich, weil wir keine gemacht haben, vielleicht waren wir zu konservativ, aber es sind noch viele Tage vor uns. Ich finde das Auto gut. Ich fange auch an, mit dem Setup vertraut zu werden. Wir haben ein Setup gefunden, das mir sehr gut gefällt. Aber wir müssen das Auto noch viel mehr entwickeln. Es ist noch ein sehr junges Auto in seinem Leben.“

Nasser Al Attiyah: «Ich hatte die ganze Zeit wirklich Angst»

Auf einer durch mechanische Probleme belasteten Etappe kann der Gesamtranglistenführe Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) seinen Zeitverlust in Grenzen halten: Nur 7 Minuten verloren Sébastien Loeb, sein nächster Verfolger.

«350 km lang hatten wir einen Reifenschaden und dann hatten wir nur noch Frontantrieb, weil wir das Heckantrieb veloren haben. Ich hatte die ganze Zeit wirklich Angst. Im letzten Teil sagte ich: ‚Ist mir egal, auf den letzten fünfzig Kilometern werde ich versuchen, ein bisschen zu pushen‘. Aber nur mit dem Frontantrieb war es nicht einfach. Ich habe wirklich Glück hier zu sein und wir haben nur sieben Minuten auf Seb verloren. Für die Geschwindigkeit mussten wir langsam fahren, aber es war ein kleiner Teil im Inneren kaputt und es gab viel Lärm. Das mussten wir die ganze Zeit schaffen, aber wir haben das Glück, hier zu sein. Natürlich hatte ich Angst, weil wir von Anfang an einen sehr guten Job gemacht haben und wenn wir jetzt Probleme haben. Ich denke, wir müssen uns ein bisschen mit dem Team zusammensetzen, um zu sehen, warum es passiert ist. Es ist ein neues Hinterachsdifferenzial, wir haben es erst gestern hinzugefügt. Ich glaube, mit der Montage stimmte etwas nicht, aber wir werden jetzt sehen, was der Mechaniker sagt. Die Dakar ist nie zu Ende, weißt du? Wir werden versuchen, die Dakar zu respektieren. Die Dakar ist die Dakar.»

Stéphane Peterhansel: „Theoretisch haben wir das Problem mit der Federung gelöst“

Peterhansel, heute Zweiter, wurde von den beiden anderen Audis in den Top 4 begleitet, was zeigt, dass der RS Q e-tron konkurrenzfähig ist.

«Meiner Meinung nach haben wir uns am Ende etwa fünf Minuten lang gedreht und ich weiß, dass Mattias Ekström nicht weit dahinter lag. Davor sind wir auf eine Düne gefahren und haben unsere Motorhaube verloren, sodass wir zwei Minuten anhalten mussten, um ein paar Kabel wieder anzuschließen. Mit dem letzten Navigationsfehler war es für uns das keine perfekte Prüfung, aber wir sind auf jeden Fall mit der Pace gefahren, was nicht schlecht ist. Es ist auch gut, ziemlich saubere Tage ohne größere technische Probleme zu haben. Reifenpannen zu bekommen oder sich zu verirren ist bei dieser Rallye normal, aber die erste Woche war sehr kompliziert, daher hoffe ich, dass die zweite Woche besser wird.»

Sébastien Loeb: „Wir haben uns von Anfang an richtig Mühe gegeben“

Der BRX-Teamfahrer setzt sein Katz-und-Maus-Spiel hinter Nasser Al Attiyah fort: 7 Minuten gewannen heute, aber immer noch 35 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung.

«Es war nicht einfach. Wir haben vom Anfang bis zum Ende wirklich hart gepusht, weil wir die Straße geöffnet haben, also wollten wir einfach nur vorne bleiben und Nasser nicht hinterher. Wir haben uns von Anfang an sehr bemüht, aber ich hatte einen Reifenschaden. Wir wechselten schnell das Rad und fuhren schließlich so weiter bis zum Neutralisationspunkt, als wir sahen, dass wir unser Reserverad verloren hatten und es das einzige war, das uns noch übrig war, also war ich am Ende etwas vorsichtig, aber ich denke in der Ende fuhr ich eine gute Etappe. Die Navigation war gut ohne Fehler, also sollte es nicht so schlimm sein. Ich weiß nicht, ob wir Nasser gewonnen haben. Wir sind hier und er ist noch nicht angekommen, also weiß ich nicht, wie groß die Lücke am Ende sein wird.»