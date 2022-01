Dakar/8: Timo Gottschalk nun Gesamtvierter

Timo Gottschalk und sein polnischer Chauffeur Jakub Przygonski sind im Gesamtklassement um einem Rang auf Platz vier vorgerückt, Kollege Sébastian Halpern weiter Neunter.

Mit rund 830 Kilometern insgesamt war die Etappe nach Wadi ad Dawasir die längste der Dakar 2022. Die knapp 400 km lange Prüfung war eine Mischung aus Sand, Dünen und schnellen Passagen. Jakub Przygonski (PL) und Timo Gottschalk (D) erreichten im Mini JCW Buggy auf Rang acht das Ziel und liegen jetzt in der Gesamtwertung auf Position vier. Sebastian Halpern und Bernard Graue (beide RA) beendeten die Prüfung im Mini JCW Buggy auf Platz 17, genau vor Vaidotas Zala (LTU) und Paulo Fiuza (P) im Mini JCW Rally.

Przygonski, der als 14. in die Wertungsprüfung gestartet war, fuhr von Anfang an die Zeiten der Top 10. Zudem kam er, im Gegensatz zu einigen Konkurrenten, ohne Probleme oder Fehler durch die Prüfung und sicherte sich so Rang acht.

Przygonski: «Die ersten 200 Kilometer bestanden nur aus Sand und Dünen. Da der Sand sehr weich war, musste man aufpassen, dass man sich nicht festfährt. Doch wir kamen gut durch. Die letzten 200 km waren viel schneller. Ich bin mit unserem Tag zufrieden – uns sind keine Fehler unterlaufen und wir versuchen jetzt diesen Rhythmus zu halten.»

Mini JCW Buggy-Pilot Halpern haderte zwar heute etwas mit dem weichen Sand in den Dünen, kam aber dennoch ohne größere Probleme durch die fast 400 km lange Prüfung. Er erreichte als 18. das Ziel und liegt in der Gesamtwertung weiterhin auf Position neun.

Halpern: «Eine sehr lange Prüfung mit wieder sehr schwieriger Navigation, doch Ronnie hat einen sehr guten Job gemacht. Allerdings hatten wir Probleme in den Dünen, da der Sand sehr weich ist. Die sind mit einem Buggy nicht so einfach zu meistern. Manchmal haben wir ein paar Anläufe gebraucht, um eine Düne zu passieren. Aber wir liegen immer noch in den Top 10.»

Am Dienstag können sich die Teams nach der heutigen langen Fahrt etwas ausruhen. Für die Piloten hingegen geht es in einer 287 km langen Schleife rund um das Biwak in Wadi ad Dawasir. Zum ersten Mal wird Sand kaum eine Rolle spielen. Stattdessen geht es in die Berge und durch Canyons.