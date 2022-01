Classic: Vatanens Peugeot ist wieder zurück

Der Peugeot 205 Turbo 16 von Ari Vatanen ist zurück bei der Dakar. Genauer gesagt handelt es sich um einen «identischen Nachbau» des legendärsten aller Werksfahrzeuge aus den 1980er Jahren.

Tatsächlich besitzt Philippe Jacquot den Originalartikel, die zweite Version von 1988-1989 des Grand Raid, die dem großen Ari gehörte. Aus Respekt vor diesem «Stück historischen Motorsport-Erbes» hat er nie daran gedacht, das Steuer zu übernehmen und es zu riskieren, es zu zerbrechen… denn die Familie Jacquot verfügt über Generationen Erfahrung in der Werkstatt.

Die eher nüchternen «Altauto-Recycler» haben es ihnen durch ihre dreißigjährige Berufstätigkeit in der Region der Konstrukteure der Löwen-Marke ermöglicht, Originalteile und kostbare Peugeot Sport-Elemente zu sammeln, die für ein millimetergenaues Puzzle unerlässlich sind.

Es ist sein Sohn Rudy, der nach einem außergewöhnlichen Familienspiel mit Musikstühlen schließlich die Startreihenfolge der Dakar Classic übernahm. Co-Pilot William Alcazar, mit 25 Dakar-Rallyes im Bauch, kommt immer noch nicht über die Begrüßung dieses besonderen Fahrzeugs hinweg: «Es ist nicht das stärkste im Feld – da sind die beiden Protrucks und die Mitsubishis, die zehn Jahre jünger sind und die eine viel bessere Federung haben. Tatsächlich sind wir Zweiter in der Kategorie H3 (höhere Durchschnittsgeschwindigkeit), hinter dem Protruck, der von den Galpins gefahren wird. Sie trainierten bei Isabelle Patissier in Marokko. Ich habe an fünfundzwanzig Dakar-Rallyes teilgenommen, aber ich habe das Rennen nie um Beständigkeit gefahren. Wir hatten am Anfang etwas zu kämpfen gegen die Spezialisten, die es jeden Sonntag machen, aber in den letzten Tagen haben wir uns ins Spiel eingeholt. Zum Glück sind wir in der höheren Durchschnittsgeschwindigkeitsklasse und können somit ein gutes Tempo fahren. Auf jeden Fall ist dieses Auto ein echter Magnet, jeder liebt es und möchte ein Foto davon machen. Wir haben es ein bisschen erwartet, aber wir haben nicht erwartet, dass es so beliebt wird.»