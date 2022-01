Giniel de Villiers: «Danke an die Mechaniker»

Der Südafrikaner Giniel de Villiers, 2009 mit Dirk von Zitzewitz Sieger, feierte auf der neunten Prüfung der 44. Rallye Dakar vor seinen Toyota-Kollegen Henk Lategan und Nasser Al-Attiyah seinen 18. Tagessieg.

Nach dem Auf und Ab in der Tabelle, Strafe ja, Strafe nein, kam Giniel de Villiers erstmals bei der 44. Rallye Dakar zu einem echten Highlight. Er feierte vor seinen Toyota-Partnern Henk Lategan und Nasser Al-Attiyah seinen ersten Tagessieg seit dem 7. Januar 2021.

Giniel de Villiers: «Danke an die Mechanik für ihre harte Arbeit letzte Nacht»

De Villiers: «Es sieht gut aus. Wir hatten heute eine schöne saubere Prüfung. Ich muss sagen, dass die Mechaniker letzte Nacht wirklich hart funktioniert, weil wir in den letzten zwei Tagen ein Problem mit den Dämpfern hatten. Aber sie haben einen tollen Job gemacht und das Auto war heute einfach unglaublich. Wirklich schön zu fahren, also könnten wir schön pushen. Wir hatten einen schleichenden Plattfuss auf der Vorderseite, bis etwa fünfzig Kilometer vom Ende entfernt, aber es gelang es, durchzukommen, und jetzt sind wir sehr glücklich, sehr glücklich für das Team. Wir haben nicht aufgegeben, weil das nicht notwendig war. Wir freuen uns sehr gut für das Team und danke den Jungs für die letzte Nacht für ihre harte Arbeit. Wir hatten etwas Pech. Leider hatten wir ein Ölpumpe beschädigt und eine Stunde verloren, aber dieses Rennen ist sehr seltsam. Wir hatten selbst Herausforderungen und wir werden sehen. Es gibt noch drei Etappen zu gehen, also könnte alles noch passieren. Also versuchen wir weiterhin unser Bestes, bis dann sicher. Ich muss sagen, die erste Woche war nicht ideal. Es war sehr anstrengend und mental sehr, sehr anstrengend. Definitiv etwas, das ich nicht wieder durchmachen möchte, aber das ist jetzt hinter uns. Wir schauen in die Zukunft. Wir können die Vergangenheit nicht ändern. Wir suchen in die Zukunft und ich freue mich nur, dass das Problem mit unserem Dämpfer gelöst ist. Der Hilux ist wirklich gut und die BF Goodrich-Reifen waren heute wirklich top. Ich weiß nicht, warum wir am Ende oft gewinnen. Es wäre schön, auch zu Beginn zu gewinnen, aber wir scheinen gut zu sein, desto länger ist die Rallye weitergeht. Vielleicht muss die Rallye drei Wochen sein! Wir werden einen anderen Sieg versuchen, wir werden sehen. Wie gesagt, unser Auto ist jetzt wirklich gut und wir versuchen morgen unser Bestes zu machen. Natürlich müssen wir die Straße öffnen, also wird es etwas schwieriger sein. Man weiß nie ... Wir werden unser Bestes geben und sehen, was passiert»

Nasser Al-Attyiah: «Wir freuen uns, dem Ziel in Jeddah nahe zu sein»

Auf Platz 3 der heutigen Etappe hinter den beiden anderen Gazoo Racing Toyota hat Nasser auch eine zusätzliche Minute auf Loeb gewonnen.

«Bis auf gestern mit dem Problem hatten wir heute wieder einen wirklich guten Lauf, ohne große Probleme und wurden Dritter auf der Etappe. Jetzt haben wir auch einen guten Vorsprung, also sind wir sehr zufrieden. Toyota hat heute mit Platz eins, zwei und drei ein gutes Ergebnis erzielt. Die BF Goodrich-Reifen funktionieren heute wirklich sehr gut, weil es eine Mischung aus Steinen, Schotter und Sand war. Wir freuen uns jeden Tag über diesen guten Lauf. Es ist nicht einfach, aber wir freuen uns, dem Ziel in Jeddah nahe zu sein.»

Sébastien Loeb: «Ich muss etwas Zeit wiedergewinnen»

Obwohl Loeb mit zweiter Stelle in der Gesamtwertung nicht zufrieden ist, gibt der BRX Hunter-Fahrer zu, dass er wenig Platz für Manöver hat, um die 39 Minuten zurückzubilden, die ihn von Nasser Al Attiyah trennen.

«Wir haben ein guten Job gemacht, denke ich. Wir attackierten hart, von Anfang bis Ende. Es gab keine Fehler mit der Navigation, aber einen schleichenden Plattfuss, als ich versuchte, auf den Steinen ein bisschen aggressiv zu sein, weil ich etwas Zeit wiedergewinnen wollte. Also mussten wir das Rad wechseln, aber abgesehen davon fuhren wir ohne Probleme eine saubere Prüfung».