Stéphane Peterhansel, der absolute Rekordmann der Rallye fuhr zu seiner insgesamt 82. Bestzeit, 49 im Auto, seinem ersten am Steuer eines Audi RS Q e-tron, Nasser Al-Attkiyah auf Kurs zum vierten Sieg.

Auf der zehnten Etappe der 44. Rallye Dakar hat «Mr. Dakar» Stephane Peterhansel seinen ersten Tagessieg im Audi erzielt, er ist nach Carlos Sainz und Mattias Ekström der dritte Audi-Sieger.

Stéphane Peterhansel: «Das ist gut für die Moral»

Peterhansel: «Es war eine unserer ersten sauberen Prüfungen, ohne Stoßdämpferprobleme, Reifenpannen oder Navigationsprobleme. Wir hatten seit Beginn der zweiten Woche keine großen mechanischen Probleme mehr, also kommen wir gut voran und haben Spaß beim Fahren des Autos. Ich bin nicht unbedingt ein Etappenjäger, aber jetzt hat jeder Audi-Pilot eine Etappe gewonnen, und das ist fantastisch. Als Carlos als erster Fahrer eine Dakar-Etappe in einem Elektroauto gewann, war das ein Meilenstein, jetzt haben wir diese Leistung bestätigt. Das ist gut für die Moral, nicht zuletzt, weil es nach einem komplizierten Start in die Rallye kommt. Wir müssen 2023 gewinnen. Scheitern ist keine Option. Jedenfalls müssen wir bereit sein. Aber es ist nie einfach. Wenn du verlierst 1 Stunde 30 bis zu einem Navigationsfehler, selbst das beste Auto der Welt wird man nicht wieder in Frage stellen."

Nasser Al-Attiyah: «Eine Minute Rückstand auf 'Séb' ist großartig»

Al-Attiyah festigte seinen Vorsprung vor Loeb mit dem siebten Platz in der Etappe, 7′50″ hinter Peterhansel.

Al-Attiyah: «Wir haben die Etappe ohne großen Zeitverlust absolviert. Wir haben auf 'Séb' nur eine Minute verloren, also starten wir morgen aus einer guten Position. Wir hatten heute keine Reifenpannen, das Auto war einfach perfekt und Mathieu hat gut navigiert. Ich sagte, ich möchte kein Risiko eingehen, ich möchte einfach ein hohes Tempo vorgeben. Eine Minute Rückstand auf 'Séb' in einer Etappe wie heute oder gestern zu beenden, ist großartig. Es ist noch nicht vorbei, es sind noch zwei Tage und selbst ein Podiumsplatz wird schwer zu bekommen sein. Wir denken seit dem ersten Tag an den Sieg. Wir sind nicht hier, um Etappen zu gewinnen. Letztes Jahr haben wir sieben gewonnen und sind diesmal Zweiter geworden. Nun haben wir nur zwei geholt und liegen in Führung.»

Sébastien Loeb: «Die Audis sind immer schneller»

Als Fünfter der Etappe verkürzte Sébastien Loeb im Prodrive BRX Hunter seinen Rückstand auf Al-Attiyah um eine Minute und liegt nun 32′40″ hinter dem Katarer…

«Insgesamt war es ein guter Tag. Wir verbrachten eineinhalb Minuten damit, um einen Wegpunkt zu suchen, aber ansonsten lief es großartig. Am Ende war der Unterschied zu Nasser gering, aber das ist normal, wir haben die ganze Etappe Vollgas gegeben und ich glaube nicht, dass man bei einer Etappel wie dieser massiven Gewinn erwarten kann. Was ich von Anfang an gesagt habe, ist, dass ich jeden Tag alles geben und sehen wollte, wie es funktioniert. Was die reine Leistung angeht, ist es schwer, auch wenn wir Vollgas geben, eine Lücke zu suchen, da die Audis immer schneller sind und wir uns schwer tun, mit ihrem Tempo mitzuhalten. Wir sind jetzt Zweiter, der Rückstand ist zu groß und das Rennen liegt nicht mehr in unseren Händen, aber wir hängen immer noch da drin.»