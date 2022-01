Classic: Douton: «Auto ist der wahre Held»

Marc Douton, der Sieger 2021 am Steuer eines Sunhill-Buggys, hatte angekündigt, nicht zu kommen, um «seinen Titel zu verteidigen, sondern wieder ins Spiel zu bringen».

Bluffte er? Am Ende des Nachmittags im Biwak wartete er auf das Eintreffen der letzten Konkurrenten und konnte berechtigterweise hoffen, seinen ersten Tag bei der zweiten Auflage der Dakar Classic zu gewinnen. Nach dem ersten Wettbewerbstest belegte er den 7. Platz, doch ein Navigationsfehler kostete Crew Nummer bald 700… eine Strafe von insgesamt 710 Punkten. Einem Abstieg auf Platz 25 zu Beginn der Rallye folgte ein methodisches Comeback: Gestern als 21., 15. und schließlich 12. hoffte das Duo Douton/Athymon am Dienstagabend wieder in die Top 10 einzusteigen. All diese Figuren verbergen den Schweiß und Staub, aber keine Tränen! In der Klasse H2 (mittlere Durchschnittsgeschwindigkeit) ist der zweiradgetriebene Porsche 911 vom Typ East Safari nicht gerade durch die saudische Wüste stolziert.

«Erstens gibt es einige unglaubliche Autos, die viel besser für die Rallye geeignet sind als unsere Prinzessin. Den Preis dafür zahlen wir jeden Tag, allen voran unser Mechaniker Thomas, der viel zu tun hat. Auch wenn es sich als super zuverlässig erwiesen hat, gibt es jeden Tag kleine Details, die aussortiert werden müssen. Zweitens ist die Zahl der eingeschriebenen Fahrzeuge unglaublich, vom Peugeot T15 bis zum Nissan Dessoude und nicht zu vergessen die Mitsubishi. Drittens ist Jérémy nicht derselbe Co-Pilot wie letztes Jahr, und 60 % der Arbeit werden vom Co-Piloten erledigt. Es ist Jérémys erstes Rennen. Jetzt, wo wir uns zurechtgefunden haben, können wir zusammenarbeiten, aber ohne Druck, denn der wahre Held der Crew, naja… es ist das Auto.»

Es gibt noch drei Etappen für die Prinzessin, um die Königin von 2022 zu werden und Marc zu ermöglichen, König der Wüste in der Kategorie Classic zu bleiben