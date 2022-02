Audi mit Peterhansel in Abu Dhabi

Audi wird im Rahmen der Weiterentwicklung des elektrischen RS Q e-tron einen Wagen für die zweite Runde der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi im nächsten Monat mit Stéphane Peterhansel einsetzen.

Das von Q Motorsport geführte Projekt unter der Leitung von X-raid-Teamgründer Sven Quandt absolvierte seinen ersten Wettbewerbseinsatz bei der diesjährigen Rallye Dakar, gewann vier Etappen und holte mit Mattias Ekström und seinem Beifahrer Emil Bergkvist ein Top-10-Ergebnis.

Das Hauptziel von Audi bleibt die Dakar im nächsten Jahr, aber der Leiter der Motorsportprogramme des Teams, Julius Seebach sagte gegenüber DirtFish, dass Audi für den Rest des Jahres 2022 ausgewählte Veranstaltungen bestreiten wird, wobei Abu Dhabi als erstes auf der Tagesordnung steht.

«Wir werden diese Veranstaltung mit Stéphane Peterhansel machen», sagte Seebach. «Es ist ein Test für uns bei heißen Bedingungen, bei denen wir im Moment alles anhand der Daten analysieren, wo wir gut waren, wo wir uns verbessern sollten. Das Gewicht des Autos zu senken, ist auch unser Plan, um alles für das nächste Jahr zu optimieren. Also werden wir dieses Jahr eine Mischung machen, wir werden einige Rennen fahren, aber nicht die Meisterschaft, und wir werden auch einige Tests durchführen, weil unser Hauptaugenmerk auf der Dakar 2023 liegen wird.»

Seebach sagte auch, dass, während Peterhansel mit den Fahreraufgaben für Abu Dhabi beauftragt ist, die Teamkollegen Ekström und Carlos Sainz während der Saison auch noch eingesetzt werden.

«Für Abu Dhabi werden wir ein Auto haben, aber für zukünftige Rennen haben wir vielleicht zwei oder sogar drei Autos als Vorbereitung für die Dakar», fügte er hinzu. Jetzt liegt es an uns, einen Optimierungsplan für die kommenden Wochen zu erstellen. Es ist also noch in Arbeit.»

Sven Quandt, als Teamchef von Q Motorsport für die Einsätze von Audi, verweist auf die Konkurrenz. «Natürlich sollten wir niemanden unterschätzen, denn sie werden alle mehr entwickeln und wir natürlich auch», sagte Quandt. «Unsere Fahrer Stéphane, Carlos und Mattias können in jedes Auto einsteigen und sofort schnell sein, deshalb können wir sie zu weniger Rallyes schicken. Aber sie werden sicher noch einige Rallyes bestreiten.»

Während der elektrische Antriebsstrang von Audi während der 12-tägigen Dakar «null Probleme» machte, wurde das Team von einer Reihe von Dämpferproblemen belastet, von denen alle drei Fahrer in der Eröffnungswoche betroffen waren. Peterhansel fiel zweimal wegen eines mechanischen Defekts aus und stoppte ein drittes Mal, um seine eigene Hinterradaufhängung seinem Teamkollegen Sainz zu überlassen, dessen Dämpfer ebenfalls ausfiel.

Quandt verzichtet auf konkrete Details zur Abhilfe und ist zuversichtlich, dass Audi dieses Problem für die Zukunft aus dem Auto herausarbeiten kann.

«Rennsituationen sind viel anders als beim Testen und die Autos mussten mehr Belastungen und Stöße aushalten als jemals zuvor beim Testen», erklärte Quandt. «Deshalb sind wir in der ersten Woche auf diese Probleme gestoßen. Bei der Dakar geht es um maximalen Angriff, und das hat das Problem mit dem Dämpfer verursacht. Wenn wir eine Rallye vor der Dakar gefahren wären, hätten wir dieses Problem gehabt und es vor Saudi-Arabien behoben. Wir haben das Problem identifiziert und sie innerhalb weniger Tage so weit repariert, dass sie nicht mehr ausfielen. Es ist nicht die endgültige Lösung, aber damals war es eine ziemlich gute Lösung.»

Peterhansel ist sechsmaliger Gewinner der Abu Dhabi Challenge, nachdem er zwischen 2002 und 2007 viermal mit Mitsubishi und 2011 und 2019 zwei weitere mit X-raid Mini erfolgreich war.