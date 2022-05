Doppelte Premiere: Audi und Ducati bei Offroad-Event

Test des Audi RS Q e-tron und der Ducati DesertX auf Sardinien, Motorsport-Profis von Audi und Ducati begleiteten die Veranstaltung, gemeinsames Design betont Verbundenheit in der Markengruppe.

Eine solche Chance gab es noch nie: Audi und Ducati begrüßten internationale Medien auf Sardinien zu einem doppelten Debüt. Zum ersten Mal konnten Journalist_innen das neue Motorrad DesertX ebenso wie den RS Q e-tron für die Rallye Dakar selbst fahren. Für Motorrad und Auto haben die Designer beider Marken ein unverwechselbares, gemeinsames Erscheinungsbild geschaffen. Fachkundige Instruktionen der Audi-Piloten Emil Bergkvist, Stéphane Peterhansel/Edouard Boulanger, Carlos Sainz/Lucas Cruz sowie von Ducati-Pilot Danilo Petrucci rundeten das prägende Erlebnis ab.

Zwei ungewöhnliche Fahrzeuge, großzügiges Offroad-Gelände und der Reiz des Neuen: Die Begeisterung war überwältigend. Ducati betritt mit der DesertX erstmals das Offroad-Segment. Bei der ersten Fahrvorstellung vermittelte die italienische Marke, die bislang mit ihren sportlichen Straßen- und Tourenmotorrädern Maßstäbe gesetzt hat, ihre neue Offroad-Kompetenz. Die Neuvorstellung bewältigt mit dem kraftvollen Testastretta-Motor, ihrer großzügigen Bodenfreiheit und den langen Federwegen alle Pisten souverän. Zugleich überzeugt die DesertX auch auf befestigten Strecken als funktionales, kompetentes und effizientes Zweirad. Beim gemeinsamen Drift über die Schotterpisten auf einem Gelände südwestlich von Olbia präsentierten sich Motorrad und Auto im identischen Design.

Mit ihrer Beklebung in den Farben schwarz, grau und rot zitierte die DesertX dabei jene Grafik, die die fortschrittliche Technik des Audi RS Q e-tron auf dessen Karosserie stilisiert. Der Wüstenrallye-Prototyp mit den Vier Ringen verkörpert pure Effizienz. Der innovative elektrische Antrieb des RS Q e-tron mit Hochvoltbatterien und Energiewandler geht bis an die Grenzen des Möglichen. Er debütierte im Januar bei der Rallye Dakar und überzeugte mit vier Etappensiegen. Im März gelang ihm bei der Abu Dhabi Desert Challenge sein erster Gesamtsieg. Danilo Petrucci, der für Ducati in der MotoAmerica Superbike Series fährt, ist ein ehemaliger MotoGP-Sieger und hat 2022 seine erste Rallye Dakar bestritten.

Die Fahrt im Auto zusammen mit Carlos Sainz faszinierte den erfahrenen Profi. «Für mich ist ein Traum wahr geworden, denn schon als Kind war ich ein Fan von Carlos Sainz», sagte der Italiener. «Das Gefühl im Cockpit ist unbeschreiblich. Ich habe nicht erwartet, dass der RS Q e-tron im Gelände so schnell ist. Seine Technik zeigt den Weg in die Zukunft des Automobils.»

Audi-Werksfahrer Carlos Sainz unterstrich die Bedeutung des Modells für das Werks-Motorsportprogramm der Marke. «Was Audi mit diesem Konzept geleistet hat, ist technisch einzigartig und für uns Fahrer ein echter Gewinn», sagte der Spanier. «Die Veranstaltung auf Sardinien war toll, um die Vorteile des elektrischen Antriebs zu vermitteln. Alle Medien waren durchweg beeindruckt.»

Sainz hat die Rallye Dakar bereits drei Mal gewonnen und war der erste Etappensieger im RS Q e-tron. Der zweimalige Rallye-Weltmeister war ebenso wie seine Fahrerkollegen von Audi ein gefragter Ansprechpartner bei dem gemeinsamen Auftritt auf Sardinien, mit dem Audi und Ducati einen Meilenstein gesetzt haben.