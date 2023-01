Tag 2: Al-Attiyah: «Zeit für eine Attacke»

Der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah blies auf der zweiten Etappe der 45. Rallye Dakar im Toyota Hilux zum Angriff und zum Sturm auf die Spitze, mit seinem ersten Tagessieg 2023 kämpfte er sich wieder auf Platz zwei.

Der vierfache Dakar-Sieger hielt sich bei der Ausgabe des Marathon-Klassikers in Saudi-Arabien nur einen Tag zurück. Auf der 590 km langen zweiten Etappe vom Sea Camp nach AlUla griff er im Toyota Hilux an und markierte auf der 431 km langen Prüfung seine erste Bestzeit, mit der bis auf 2:12 Minuten an den führenden Carlos Sainz im Audi RS Q e-tron herankam.

Nasser Al Attiyah: „Es war absolut an der Zeit anzugreifen“

«Es war absolut an der Zeit anzugreifen und eine gute Etappe zu fahren. Es war kein einfacher Tag, denn ich war mir sicher, dass heute viele Probleme auftreten werden, weil es viele Felsen gab und die Navigation nicht einfach war. Ich bin wirklich sehr glücklich, Tag zwei zu einer guten Etappe gemacht zu haben. Wir hatten am Anfang einen platten Reifen, aber danach haben wir versucht, auf den steinigen Stellen wirklich vorsichtig zu sein. Im Sand haben wir geschoben und ich bin ziemlich glücklich. Ich dachte, der Start des Rennens wäre sehr einfach, aber es war wirklich knifflig. Glückwunsch an die Organisatoren.»

Mathieu Serradori: „Dieser dritte Platz ist fast wie ein Etappensieg“

Mathieu Serradori, Vierter in der Tageswertung, platzierte den neuen Century CR6-T auf dem vorläufigen Podium, sein bislang bestes Ergebnis.

«Ich denke, wir haben uns heute bei der Dakar richtig ins Zeug gelegt. David Castera hat uns gesagt, dass es eine schwierige Etappe wird und ich denke, dass man ihm am Abend die volle Aufmerksamkeit schenken muss.»

Sébastien Loeb: „Für mich war das Fahren absolut lustlos“

Als Zweiter bei der Dakar 2022 sind die Siegchancen des BRX-Fahrers nach drei Reifenschäden auf der Wertungsprüfung gefährdet. In der Gesamtwertung liegt er nun 1 Stunde und 21 Minuten hinter Carlos Sainz.

«Es war ein wirklich schlechter Tag für uns. Wir haben mit drei Reifenschäden viel Zeit verloren. Für mich war das Fahren absolut lustlos. Es war wirklich schlimm mit vielen Steinen. Es ging nur darum, sehr langsam zu fahren und zu versuchen, einen Reifenschaden zu vermeiden. Das war das einzige Tor der Etappe und am Ende hatten wir drei. Wir mussten versuchen, einen der Reifen zu reparieren, und das hat viel Zeit gekostet.»

Alle Infos zur Rallye Dakar

Ergebnis auf der 2. Prüfung (= 431 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 5:00:26 2 Van Loon/Delaunay (NL/F), Toyota + 0,14 3 Sainz/Cruz (E), Audi + 5:05 4 Serradori/Minaudier (F), Century + 11:29 5 Baud/Boulanger F), Toyota

+ 13.00

6

De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 13:12 7

Vitse/Lefevbre (F), Optimus + 14:30 8

Prokop/Chyptka (CZ), Ford + 19:15 9

Yacopini/Carreras (RA/E), Toyota + 22:27 10

Thomasse/Dubuy (F), Optimus + 25:06