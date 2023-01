Dakar/WP 1: Przygonski im Mini auf Rang neun 01.01.2023 - 17:26 Von Toni Hoffmann

© X-raid Jakub Przygonski

Alle vier Mini nach der ersten Etappe der 45. Rallye Dakar in Saudi-Arabien in den Top 30, Jakub Przygonski im Mini auf Rang neun, Dakar Tross zieht in die Wüste.