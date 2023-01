Jacky ickx kommt für den Klassiker zurück

Die zweite Ausgabe der Dakar Classic legte die großen Leistungsunterschiede zwischen älteren Autos und Modellen aus den späten 1990er Jahren offen.

Daher wurde eine zusätzliche Geschwindigkeitsgruppe «H0» mit niedrigeren Durchschnittsgeschwindigkeiten eingeführt, die auf Fahrzeuge mit geringerer Leistung zugeschnitten sind. Außerdem wurden zwei neue Herausforderungen geschaffen, um die Dakar-Classic-Crews zu ermutigen, dem Beispiel der Pioniere zu folgen.

Die «Authentic Co-Driver Challenge» richtet sich an Fahrzeuge, die ohne moderne Gleichmäßigkeitsinstrumente ins Rennen gehen und in der Regel nur mit einer Stoppuhr zur Paceberechnung an den Start gehen.

Die Einstufung «Iconic Classic Club» hingegen ist Originalfahrzeugen vorbehalten, die im 20. Jahrhundert tats#chlich an der Dakar teilgenommen haben, also keine Nachbauten. Etwa zehn Crews haben sich dafür angemeldet.

Eine «klassische» Zukunft

Jacky Ickx wird es schwer fallen, keinen Hauch von Nostalgie zu verspüren, wenn er Giuseppe Pozzi im Biwak begegnet, denn der Italiener wird einen Mercedes 280 GE fahren, der identisch ist mit dem, mit dem Ickx 1983 am Ufer des Lac Rose zum Sieg fuhr, mit Claude Brasseur als Beifahrer. Der Belgier, einer der erfolgreichsten Konkurrenten in der Geschichte des Motorsports, war bereits bei seinem Besuch des Rennens im vergangenen Jahr von der Atmosphäre rund um die Autos und Trucks der Dakar Classic gefesselt. Der Charme funktionierte und Ickx stimmte zu, der Botschafter all dieser Crews zu werden, die er während der gesamten Ausgabe 2023 begrüßen und unterstützen möchte. Ein Teammanager wie kein anderer!

Zwei Marathon-Etappen

Bei den afrikanischen Ausgaben der Dakar traten die Teilnehmer früher gegen längere Strecken als die moderne Version der Rallye sowie häufigere Marathon-Etappen an, die über zwei Tage stattfanden. Dieses Mal wird die Dakar Classic zweimal vom Hauptfeld des Rennens abweichen: am Abend der 10. Etappe in einem für die Dakar Classic reservierten Biwak und erneut am Ende der 12. Etappe endet am nächsten Tag nach der 13. Etappe, auf der sie die Küstenstraße nehmen, die 24 Stunden später auch das Hauptrennen beenden wird

König der Dünen

In der Dakar Classic-Wertung geht es hauptsächlich um Beständigkeit, aber es gibt auch Navigationssektoren mit dem Potenzial, den Konkurrenten einen hohen Preis abzuringen (zur Erinnerung, die Gewinner des Rennens sind die Crew mit den wenigsten Punkten). Ein dritter Parameter wird dieses Jahr eingeführt, nämlich Dünentests, die Fahrer mit soliden Fähigkeiten im Dünenspringen belohnen. Wieder einmal täten die Konkurrenten gut daran, Fehler zu vermeiden, die ihrem Zähler viele Punkte hinzufügen und sie in der Gesamtwertung nach unten drücken würden.