Wetter zwingt Organisation zu weiteren Änderungen

Das Biwak in Ha'il am dritten Tag

Die nicht Wüsten typischen Wetterbedingungen mit Regen bringen weiter die Organisation durcheinander. Es gibt nun weitere Änderungen für die siebte und achte Etappe.

Da die Wetterbedingungen die Installation des Biwaks in Al Duwadimi einen vollständigen Betrieb für die gesamte Karawane verhindern, wurden die Etappen 7 und 8 geändert, um ein gleichwertiges Sportprogramm vorzuschlagen, das für die Teilnehmer relevant ist. Ausgehend von der Ausgangsroute wurden die Prüfungen für die Etappen 7 und 8 getauscht, verkürzte Distanzen ermöglichen an jedem der Tage eine überschaubare Verbindungsroute.

Für die siebte Etappe, die am Samstag, den 7. Januar (Riad > Al Duwadimi) stattfindet, wird die Sonderprüfung über 333 Kilometer durchgeführt. Da für die Teilnehmer zu diesem Zeitpunkt des Rennens keine echte Marathon-Etappe geplant ist, wird nach dem Zieleinlauf der Sonderprüfung (über eine 94 km lange Verbindungsstrecke) eine Assistenzzone mit einem Zeitfenster von maximal zwei Stunden eingerichtet. Die Fahrer, Fahrer und Crews fahren dann nach Al Duwadimi (über eine Route mit 240 Verbindungen), wo ihre Fahrzeuge im «parc fermé» geparkt werden.

Etappe 8 führt am Sonntag, den 8. Januar, zurück nach Riad, wobei die Schleife ursprünglich für Etappe 7 geplant war. Sie wurde aber um 128 Kilometer verkürzt. Das Rennen gegen die Uhr wird also über 345 Kilometer ausgetragen und dann geht es für die Teilnehmer ins Biwak nach Riad.

Der Ruhetag findet am Montag, den 9. Januar am Standort in Riad statt und die Dakar nimmt dann ihren ursprünglich geplanten Zeitplan wieder auf … bei Sonnenschein!