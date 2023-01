Tag 5: Leader Al-Attiyah setzt sich mit Tagessieg ab

Auf der fünften Etappe der 45. Rallye Dakar erkämpfte sich der Vorjahresgewinner Nasser Al-Attiyah im Toyota seinen zweiten Tagssieg und baute damit seine Gesamtführung zu Stéphane Peterhansel (Audi) aus.

Nasser Al-Attiyah, der Wüstensohn aus Katar, war auf der zweiten 646 km langen Schleife um Ha’ll in seinem Element. Der viermalige Dakar-Sieger markierte auf der 375 km langen fünften Prüfung seine zweite Bestzeit 1:57 Minuten zu Carlos Sainz im Audi RS Q e-tron E4 und 3:44 Minuten zu Stéphane Peterhansel im zweiten Audi. Im Gesamtklassement baute der Rally-Raid-Weltmeister seine Führung auf den 14-fachen Rekordsieger Peterhansel auf 22:36 Minuten und zu seinem Toyota-Kollegen Yazeed Al-Rajhi mit Dirk von Zitzewitz als Beifahrer aus. Der dreifache Dakar-Gewinner Sainz blieb mit einem Rückstand von 34:52 Minuten Vierter vor Henk Lategan (+ 57:58) in einem weiteren Toyota. Timo Gottschalk navigierte im Overdrive-Toyota den Brasilianer Lucio Moraes auf den sechsten Gesamtplatz (+ 1:01:43).

Sand machte die Speisekarte für diese zweite Schleife um Ha'il aus. Zu Beginn mussten die Konkurrenten kleine Dünen in Angriff nehmen und sich durch Kamelgras quälen, bevor Düne auf Düne folgte. In diesem Slalom-Spiel war die technische Perfektion für das Überqueren der Dünen entscheidend, um Zeit zu gewinnen: Der Sand war sehr weich und nur die Experten schafften es, das alles ohne größere Zeitverluste zu überstehen.

Bei der ersten Zeitnahme bei km 37 legte Henk Lategan im Toyota Hilux vor, war dort aber nur zwei Sekunden schneller als Stéphane Peterhansel im Audi RS Q e-tron E2 und drei Sekunden besser als sein in der Gesamtwertung führender Toyota-Partner Nasser Al-Attiyah, dem in der Tageswertung Carlos Sainz (Audi) und Sébastien Loeb (Hunter) folgten.

Bei km 140 übernahm der 14-fache Rekordsieger Peterhansel das Tageszepter 20 Sekunden vor dem Vortagessieger Sébastien Loeb im Prodrive BRX Hunter und 22 Sekunden vor dem Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah.

Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel und Nasser Al Attiyah lieferten sich einen atemberaubenden Kampf um den Etappensieg. Nach 182 km führte Loeb mit 3 Sekunden vor Al-Attiyah und 7 Sekunden vor Peterhansel. Am folgenden Zwischenpunkt war Al Attiyah der Schnellste mit einem Vorsprung von 10 Sekunden auf Loeb und 22 Sekunden auf Peterhansel. Carlos Sainz lag 1:34 Minuten hinter den drei Führenden.

Bis km 242 drehte der Rally-Raid-Champion Al-Attiyah das Gaspedal noch weiter durch und setzte sich um 22 Sekunden von Loeb und 31 Sekunden von Peterhansel ab. Sainz rückte in der Schlussphase auf und robbte sich an seinem Teamkollegen Peterhansel in der Tageswertung vorbei. Lokalfavorit Al-Rahji notierte nach der zweiten Schleife in seiner Heimat mit einem Rückstand von 8:43 Minuten den vierten Tagesplatz. Auf Rang fünf (+ 11:09) schob sich Guerlain Chicherit im Kunden-Hunter.

Beim Hunter-Testpiloten Loeb dürfte kurz vor dem Tagesziel sein Hals wieder angeschwollen sein. Er blieb bei km 355 für 15 Minuten liegen. In der Tageswertung rangierte der Vortagessieger, der um seine zweite Bestzeit kämpfte mit einem Rückstand von 19:58 Minuten auf dem neunten Rang. Seine diesjährige Rallye Dakar erinnert an sein Hunter-Debüt 2021, als er immer vom Pech verfolgt wurde. Sein Rückstand im Gesamtklassement stieg zu Al-Attiyah auf inzwischen 1:53:41 Stunden an.

Ergebnis auf der 5. Prüfung (= 375 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota 4:13:23 2 Sainz/Cruz (E), Audi + 1:57 3 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 3:44 4 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 8:43 5 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 11:09 6 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 12:33 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 16:16 8 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 19:44 9 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter + 19:58 10 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 20:48