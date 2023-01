Tag 5: Loeb verpasst wegen Rolle zweiten Tagessieg

Bis kurz vor dem Tagesziel der fünften Etappe der 45. Rallye Dakar, der zweiten Schleife um Ha’ll, verspielte Sébastien Loeb seinen möglichen zweiten Tagessieg, als er sich mit dem Hunter überschlug.

Nach dem vorherigen technischen Pech verpasste der Vorjahreszweite Sébastien Loeb wegen eines Fahrfehlers seinen möglichen zweiten Tagessieg. Bei km 355 überschlug sich neunfache Rallye-Rekordchampion mit seinem Prodrive BRX Hunter und landete für 15 Minuten zwischen zwei Dünen.

Sébastien Loeb: «Ich habe auf einer kniffligen Düne einen Fehler gemacht»

Loeb: «Ich denke, wir haben eine gute Etappe hingelegt, aber ich habe auf einer kniffligen Düne einen Fehler gemacht. Wir landeten und trafen auf ein großes Stück Kamelgras und landeten schließlich mit dem Auto auf der Seite. Dabei haben wir etwas Zeit verloren, aber ansonsten war es eine gute Etappe. Es gab kein Problem mit dem Auto, das war also ziemlich gut.»

Nasser Al Attiyah: «Wir sind viel riskiert»

Etappensieger Nasser Al Attiyah hat seinen Status als Rallye-Leader gefestigt. Am Abend des fünften Rallyetages hat der Toyota-Pilot einen Vorsprung von 22 Minuten auf Stéphane Peterhansel und 27 Minuten auf Yazeed Al Rajhi.

«Das war eine sehr harte Etappe. Es war nicht einfach. Wir haben versucht, wie verrückt zu pushen. Wir haben nach der Entscheidung, die wir gestern getroffen haben, viel riskiert. Die anderen Teams haben mehr Power, aber ich bin froh, heute ohne Probleme ins Ziel gekommen zu sein. Es war sehr schwer, weil wir viel gepusht haben. Nun sind wir wirklich müde.»

Stéphane Peterhansel: „Das war eine der härtesten Etappen meines Lebens“

Am Donnerstag Tagesdritter, 3’44’’ hinter dem Sieger, verlor Peterhansel auf Al Attiyah etwas an Boden, ebenso wie in der Gesamtwertung, in der er aktuell 22’36’’ hinter dem Titelverteidiger liegt. Allerdings ist er vor Al Rajhi vom 3. auf den 2. Platz vorgerückt, was laut «Mister Dakar» nach einem Höllentag nur ein schwacher Trost sein wird.

Peterhansel: «Für mich war es eine der schwersten Phasen in meinem Leben. Ich weiß nicht warum. Weil das Auto gestern mit der Federung so hart war, haben wir die Federung geändert, vielleicht waren die Stoßdämpfer nicht gut oder der Regen im Sand hat es härter als normal gemacht, aber irgendetwas daran war wirklich nicht schön. Wir haben viele Schläge im Nacken abbekommen, also war es sicher keine einfache Etappe.»