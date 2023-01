Tag 3: Przygonski auf verkürzter Piste Tagesachter

Wegen des Starkregens und der schlechten Witterung wurde die dritte Prüfung der 45. Rallye Dakar von 443 auf 377 km verkürzt, Jakub Przygonski belegte den achten Tagesplatz.

Die dritte Etappe der Rallye Dakar 2023 führte die Teilnehmer von Alula nach Ha’il. Da aufgrund schlechter Witterungsbedingungen die Helikopter nicht fliegen konnten, musste die Prüfung vorzeitig (bei km 377) abgebrochen werden. Die Mini JCW Rally Plus-Crew Jakub «Kuba» Przygonski und Armand Monleon konnten nach ihrem gestrigen Rückschlag heute wieder den achten Rang sichern. Scheich Khalid Al Qassimi und Ola Floene erreichten im MINI JCW Buggy den 20. Platz. Die Crews Sebastian Halpern / Bernardo «Ronnie» Graue und Denis Krotov / Konstantin Zhiltsov beendeten den Tag auf den Plätzen 26 und 27. Die Ergebnisse können sich aufgrund des Abbruches noch ändern.

Nach seinen Problemen gestern, konnte Przygonski heute wieder zeigen, was in ihm und dem Mini JCW Rally Plus steckt. Er arbeitete sich während der Prüfung immer weiter nach vorne und schaffte mit Rang acht den Sprung in die Tages-Top-10. Halpern hatte erneut mit seinen Reifen zu kämpfen. Der Argentinier musste zwei Mal stoppen, um Reifen zu wechseln. Im Anschluss kam er problemlos durch und erreichte als 27. das Ziel.

Kuba Przygonski: «Die heutige Prüfung hat wieder Spaß gemacht – sandige Pisten mit Kamelgras. Leider hat es die gesamte Zeit geregnet und die Sicht war teilweise sehr schlecht. Aber wir hatten keine größeren Probleme. Wir freuen uns, dass wir im Ziel sind.»

Sebastian Halpern: «Wir hatten heute zwei platte Reifen im ersten Teil. Der Rest lief gut. Der Sand war durch den Regen sehr schwer. Für morgen werden wir ein paar Änderungen an der Aufhängung vornehmen.»

Der Dakar Tross bleibt die kommenden beiden Tage in Ha’il. Am Mittwoch starten die Piloten auf einer 573 Kilometer langen Schleife – die Wertungsprüfung geht über 425 Kilometer. Auf den ersten 100 km stehen Dünen auf dem Programm. Später geht es weiter auf sandigen Pisten mit schwieriger Navigation.

Alle Infos zur Rallye Dakar

Inoffizielles Ergebnis auf der 3. Prüfung (Abbruch bei km 378) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Hunter 3:11:48 2 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 3:26 3 Terranova/Graue (RA), Hunter + 5:04 4 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:47 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 8:31 6 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 10:13 7 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 11:06 8 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 14:38 9 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 15:41 10 Ekström/Bergkist (S), Audi + 20:03