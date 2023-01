Tag 3: Dritte Prüfung wegen Wetters gestoppt

Wegen des Regens und der Verschlechterung der Bedinungen auf der dritten Etappe über insgesamt 669 km von AlUla nach Ha'll wurde die Prüfung gestoppt. Wertung nur inoffiziell.

Die Fahrzeuge wurden nach 318 von 443 geplanten km am CP 1 angehalten und fahren im Konvoi zum Biwak. Aus sportlicher Sicht hat sich die Rennleitung aus Fairnessgründen entschieden, die Wertungsprüfung abzusagen.

Neuer Spitzenreiter ist nach der noch inoffiziellen Gesamtwertung der Vorjahressieger Al-Attiyah im Toyota Hilux 13:20 Minuten vor dem deutschen Beifahrer Dirk von Zitzewitz im Toyota des Einheimischen Yazeed Al-Rajhi und 20:45 Minuten vor dem 14-fachen Rekordsiegers Stéphane Peterhansel im besten Audi RS Q e-tron E2. Dessen Teamkollege, der bisherige Leader Carlos Sainz fiel nach einigen Problemen am dritten Tag auf den achten Zwischenrang mit einem Rückstand von 33:11 Minuten ab.

Die nächste sportliche Steigerung bei der 45. Rallye Dakar auf der 669 km langen Etappe von AlUla nach Ha’ll. Die 443 km Wertungsprüfung begann direkt nach Verlassen des Biwaks mit einer Passage, die nach Meinung der Rallye-Organisatoren «die wahrscheinlich schönsten 50 Kilometer der Rallye darstellen.» Natürlich mussten sie die Piloten auf den sportlichen Wettkampf konzentrieren. Die Etappe hatte trotzdem die Zutaten dazu, die Gesamtwertung kräftig durcheinander zu wirbeln.

Der Einheimische Yazeed Al-Rajhi und sein norddeutscher Beifahrer-Routinier Dirk von Zitzewitz begannen im Overdrive-Toyota Hilux den dritten Tag wie den zweiten Tag. Bei km 47 setzten sich in der Tageswertung an die Spitze, 11,0 Sekunden vor Guerlain Chicherit, der im Kunden-Hunter nach seinem Vortagespech wegen Reifenschäden auf der 28. Postion in die zweite von 14 Prüfungen gestartet war. Zwischenrang drei mit einem Rückstand von 16,0 Sekunden sicherte sich der Südafrikaner Henk Lategan in einem weiteren Toyota Hilux, 19,0 Sekunden vor dem Gesamtführenden Carlos Sainz im Audi RS Q e-tron E2. Der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah wurde im Toyota Hilux 11,0 Sekunden hinter Stéphane Peterhansel (Audi) auf der sechsten Position (+ 0,49) geführt.

Bei km 95 schnappte sich Chicherit 17,0 Sekunden vor Lategan und 1:24 Minuten vor Sainz die Tagesführung und verdrängte damit Al-Rajhi auf den fünften Platz (+ 1:59) hinter Orlando Terranova (+ 1:48) in einem weiteren Hunter. Bei km 147 verlor Al-Attiyah fast zehn Minuten, Grund unbekannt, auf seinen nun in der Tageswertung führenden Teamkollegen Lategan. Bei km 213 erwischte es den Leader Sainz. El Matador blieb dort, Grund noch unbekannt, für 15 Minuten liegen.

Chicherit verdrängte zur Halbzeit Lategan um 45,0 Sekunden auf den Ehrenrang in der Interim-Tageswertung, gefolgt von seinem Hunter-Kollegen Orlando Terranova (+ 3:18) und Al-Rajhi. Sainz wurde nach seinem Pech bei km 213 auf 35. Tagesposition mit einem Rückstand von inzwischen 38:50 Minuten zurückgeworfen, damit dürfte die Führung trotz seines 13. Zwischenrangs (+ 12:31) zu Al-Attiyah wechseln.

Während Chicherit bei km 355 seine Tagesführung auf 2:53 Minuten zu Lategan und 4:39 Minuten zu Terranova ausbaute, wuchs der Rückstand von Al-Attiyah auf der 14. Tagesposition inzwischen auf 20:16 Minuten zu Chicherit, seine Gesamtführung allerdings war noch nicht gefährdet. Sainz sammelte weiter Minuszeit, bei km 355 betrug auf der Tagesposition 23 sein Rückstand zu Chicherit schon 56:44 Minuten.

Die Wertungen gelten bis km 378 gelten als vorläufig, wobei Strafzeiten oder Gutschriften nicht berücksichtig sind.

Alle Infos zur Rallye Dakar

Inoffizielles Ergebnis auf der 3. Prüfung (Abbruch bei km 378) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Chicherit/Winocq (F), Hunter 3:11:48 2 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 3:26 3 Terranova/Graue (RA), Hunter + 5:04 4 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 7:47 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 8:31 6 Baragwanath/Cremer (ZA), Century + 10:13 7 Zala/Fiuza (LT/P), Hunter + 11:06 8 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 14:38 9 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 15:41 10 Ekström/Bergkist (S), Audi + 20:03