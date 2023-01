T3: Red Bull-Junior Qunitero inzwischen Dritter

In der Wertung der Leichtgewichtprototypen T3 jagt eine Armada mit vier Red Bull-Junioren den Führenden Guillaume de Mevius vom Grallyteam.

In der T3-Kategorie gab es eine starke Aufholjagd von Seth Quintero vom Red Bull Off-Road Junior Team USA, präsentiert von BFGoodrich. Der 20-jährige Amerikaner und sein deutscher Beifahrer Dennis Zenz ließen die enttäuschenden Zeitverluste von Mittwoch hinter sich und gewannen die fünfte Etappe. Sie schenkten dabei dem weiterhin Führenden Guillaume de Mevius in der Tageswertung 14:28 Minuten ein. In der Gesamtwertung blieben sie hinter ihrem Red Bull-Kollegen Austin Jones (+ 7:20) aber 1:05:49 Stunden hinter De Mewius auf Rang drei, gefolgt von der Red Bull-Partnerin Cristina Guiterrez Herrero (+ 2:25:01).

Quintero: «Ich denke, es war noch ein bisschen im Tank, aber wir hatten die Pace, um die Arbeit zu erledigen.»

Austin Jones und Beifahrer Gustavo Gugelmin liegen jetzt im T3-Rennen auf dem zweiten Gesamtrang, mehr als sieben Minuten hinter der Spitze. «Es gab keine wirklichen Probleme mit dem Auto, wir sind den ganzen Tag nur gecruist.»

Einen weiteren Etappensieg in der T4-Kategorie gab es für Rokas Baciuška und Beifahrer Oriol Vidal. Der 23-jährige Litauer rückte dank seiner Leistung auf der fünften Etappe 4:33 Minuten näher an die Spitze der T4-Bestenliste heran. «Wir haben versucht, unser Bestes zu geben und wie die Hölle zu pushen. Wir sind glücklich, einen weiteren Tag zu überstehen, und wir danken dem Team für die großartige Arbeit», so Rokas Baciuska.