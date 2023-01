Dakar Classic: Die Lurquin’s – Beifahrer aus Belgien

Bei der Rallye Dakar und Dakar Classic gehen für Lurquin Sr. und Lurquin Jr. unterschiedliche Wege. Der Vater Jean-Marie hat sich einen Namen gemacht, als er mit Jean-Louis Schlesser in seinem Buggy fuhr.

Sohn Fabian trat zuerst in die Fußstapfen seines, indem er einen Beitrag leistete zum Autodebüt von Mathieu Serradori, ebenfalls Privatfahrer in seinem zweiradgetriebenen Century. Sébastien Loeb nahm Fabian bald unter seine Fittiche, wo er seit letztem Jahr für das BRX-Team bei der Dakar antritt.

Jean-Marie und Fabian verfolgen derzeit das gleiche Ziel: auf das vorläufige Podium zu kommen und, warum nicht, den Sieg zu holen, wenn die Führenden ins Wanken geraten. «Lulu» ließ am Sonntag seinen Verstand und seine Navigationserfahrung für sich sprechen, um mit seinem Fahrer Erik Qvick im Toyota Cruiser HDJ80 eine Gleichmäßigkeitsprüfung zu gewinnen, in der die Navigation eine wichtige Rolle spielte. Es reichte nicht, um auf den vierten Gesamtrang aufzusteigen, wie es sein Sohn und Loeb heute taten. Die belgische Crew belegt bei der Dakar Classic den fünften Platz.

Lurquin senior: «Trotz der Tatsache, dass ich Französisch spreche und er Niederländisch spricht, hat Erik gute Erinnerungen an die Rennen, die wir gemeinsam geteilt haben! Er war derjenige, der mich wegen der Dakar Classic kontaktiert hat. Er beauftragte mich, ein geeignetes Fahrzeug zu finden, und ich wandte mich an einen Toyota HDJ 80, ein super solides Fahrzeug. Ich fand einen bei TH-Trucks und ein paar Tage später rief mich Rafa Tibau an und sagte, dass er derjenige hinter diesem Team sei! Er ist auch derjenige, der sich im Auftrag von Pro Drive um die Betreuung meines Sohnes Fabian und Sébastien Loeb kümmern wird, das ist gut, damit ich auf meinen Sohn aufpassen kann. Im Ernst, Erik und ich haben das Alter überschritten, in dem wir glauben, dass wir Ergebnisse erzielen werden. Dies ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Gleichmäßigkeitsrennen mitmache. Für mich ging es beim Auto immer darum, so schnell wie möglich zwischen Punkt A und Punkt B zu fahren. Erik, der viel erfahrener ist, weiß das. Wir gehen in erster Linie dorthin, um Spaß zu haben. Eines wage ich noch zu hoffen, nämlich dass es im ersten Jahr, wenn bei der Dakar Classic die Navigation eingeführt wird, wirklich darum geht, dass ich etwas bewegen kann. Wir werden dieses Jahr testen.»