Ehepaar Galpin bei Dakar Classic: Mit viel Herzblut

Zum dritten Mal begleitet die Rallye Dakar Classic in einer eigenen Wertung den legendären Marathon-Klassiker, legendär sind dabei auch einige der 93 Fahrzeuge in unterschiedlichen Kategorien.

Während es bei Rallye Dakar auf den diesmal 14 Prüfungen auf Bestzeit geht, geht es bei der Classic etwas ruhiger zu. Die Dakar Classic ist eine Gleichmäßigkeit-Veranstaltung mit vorgegebenen Zeiten, die einzuhalten sind. Am Start sind auch einige Fahrzeuge wie zum Beispiel der Porsche 911 im Rothmans-Design, die schon einige Kapitel Rallyegeschichte geschrieben haben.

Wieder am Start ist auch das Ehepaar Jêrome und Anne Galpin mit ihrem V8-Protruck. Das Ehepaar Galpin lebt den amerikanischen Traum täglich durch seine Automobilaktivitäten, die sich fast alle um ihren großen V8-Motor drehen. Die in Europa ansässigen Nascar-Importeure, die hinter dem Steuer des zuvor von Thierry Saby gefahrenen Protruck sitzen, haben für ihre zweite Teilnahme ein Ziel: erneut zu versuchen, die H3-Kategorie zu gewinnen, aber auch, wenn möglich, auf das Podium zu klettern, das sie letztes Mal nur knapp verpasst haben.

«Um das zu erreichen, müssen wir jeden Tag an der Spitze beginnen, was eine zusätzliche Schwierigkeit ist», lautet die Analyse von Anne, die für die Navigation verantwortlich ist. Man kann sagen, dass die Crew 701 nach ihrem Sieg am Sonntag und dem Start auf der Pole-Position der Classic-Karawane am Montagmorgen ihre Führungsposition übernimmt. Mit Platz 4 und dann 6 in den ersten beiden Gleichmäßigkeitssektoren triumphierten sie auch in der Navigationsübung, bevor sie die drei letzten Gleichmäßigkeitsprüfungen (RT) in Angriff nahmen. Bei der Dakar Classic 2023 ist die Konkurrenz bereit, diese Crew zu schlagen. Auf mechanische Probleme können die Gegner kaum hoffen: Im vergangenen Jahr hatte der Protruck bei seiner ersten Teilnahme an der Classic nicht das geringste Problem.

Jêrome Galpin zu seiner Passion: «Die Idee, bei der Dakar Classic einzusteigen, kam von Panagiotis, einem Fahrer- und Beifahrerpaar. Wir sahen dies als Chance, uns abzuhärten. Wir haben Nascar nach Europa importiert, indem wir die Autos entworfen und die technischen Besonderheiten ausgewählt haben. Unsere DNA sind die USA, wo wir zwei bis drei Monate im Jahr in der Welt des Motorsports verbringen. Als Rohrchassis mit V8-Motor erfüllt der Protruck genau die Spezifikationen dessen, was wir bei Nascar machen. Die Motorbasis ist identisch mit der verwendeten. Es machte einfach Sinn. Die Idee ist nicht, eine einmalige Aufnahme zu machen, es ist ein langfristiges Projekt und wir haben die Erfahrung wirklich genossen.»

Galpin weiter: «Der Classic passt genau zu unserem Zeitplan und der Energie, die wir ihm widmen können. Für uns ist es ein bisschen wie unser Rennurlaub, der Weg, weit zu kommen und den Kopf frei zu bekommen, wenn wir weniger Aktivität haben.. Es ist ein großer Schritt, in die moderne Dakar einzusteigen, deshalb haben wir uns bei der Classic wie im letzten Jahr lieber auf zwei Fahrzeuge beschränkt. Die Protrucks waren bislang perfekt, sie hatten in den zwei Wochen nicht das geringste Problem. Aber das ist für uns keine Selbstverständlichkeit, im Gegenteil, wir haben unsere Anstrengungen bei der Aufarbeitung der Fahrzeuge verdoppelt und uns noch gründlicher vorbereitet. Wir werden auf den gleichen Grundlagen wieder anfangen, in der Hoffnung, dass es schnell zurückkommt.»