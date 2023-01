Ruhetag: Der Fokus liegt auf den zweiten Abschnitt

Die Fahrer und die Teams haben den Ruhetag in Riad nach acht anspruchsvollen Etappen erreicht, die durch schwierige Wetterbedingungen unterbrochen wurden, die in fast allen Kategorien für Überraschungen sorgten.

Zwischen Streckenänderungen und strömendem Regen haben die Teilnehmer dreitausend Kilometer auf Zeit zurückgelegt (FIM: 2794 km / FIA: 3092 km). Bis zum Ziel in Dammam haben sie noch 1214 km zu kämpfen, aber vorher steht ihnen die gewaltige Aufgabe bevor, die Dünen im «Empty Quarter» in Angriff zu nehmen.

Nasser Al Attiyah hat sich als Leader der Autokategorie etabliert, während die von Peterhansel, Sainz und Ekström gefahrenen Audi alle Pannen erlitten, die ihren Ambitionen auf den vollen Triumph zum Verhängnis wurden, und Sébastien Loeb findet sich in der Position wieder, den Zeitgewinnen hinterher zu jagen. Drei Toyota monopolisieren das vorläufige Podium.

Eine Demonstration der Kraft von Al-Atiiyah

Es wird oft gesagt, dass die Rallye Dakar durch die Fehler anderer gewonnen werden kann. Das Urteil ist bisher noch nicht endgültig, aber das Szenario der ersten Woche ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die erwarteten Rivalen von Nasser Al Attiyah auf erhebliche Stolpersteine gestoßen sind, unerschwinglich für die Audi.

Mit Siegen von Mattias Ekström im Prolog und Carlos Sainz am nächsten Tag sah es für den RS Q e-tron E2 zunächst gut aus. Der Spanier hielt sogar mit Al Attiyah Schritt, während Stéphane Peterhansel nach anfänglichen Problemen aufgrund einer Reihe von Reifenschäden wieder auf die Strecke kam. Doch erst auf der 6. Etappe und genau nach 212 km wurden die Siegeshoffnungen von Audi am Fuße einer Düne zunichte gemacht, was zum vorzeitigen Ausscheiden von Stéphane Peterhansel und seinen Mitstreitern aus der Rallye führte. Co-Pilot Edouard Boulanger, der sich bei dem Aufprall einen Wirbel verletzte, während das beschädigte Auto von Sainz mehrere Stunden warten musste, bis der Service-Truck des Teams es erreichen konnte. Ein ebenso wenig beneidenswertes Schicksal erlitt Ekström am nächsten Tag durch einen Aufhängungsbruch: Der Schwede liegt mehr als sieben Stunden hinter Nasser.

Der Start zur Rallye schien für die vier Jäger, die für das Prodrive-Team antraten, gleichermaßen entmutigend zu sein, das unter dem rauen saudischen Gelände mit einer Lawine von Reifenschäden zu kämpfen hatte, wodurch Loeb, Terranova, Chicherit und Zala mehr als eine Stunde vom Gipfel der Gesamtwertung am Abend der 2. Etappe entfernt waren. Seitdem hat sich Sébastien Loeb trotz Überschlags mit seinem Auto und Problemen mit der Servolenkung auf die Suche gemacht, um Boden gut zu machen, was ihn nach zwei Etappensiegen als Vierter zurück gebracht hat. Die unterste Stufe des Podiums ist aber etwa eine halbe Stunde entfernt.

King Nasser

Im Moment scheint Nasser Al Attiyah unantastbar zu sein, nachdem er alle Hindernisse auf seinem Weg ruhig und erfolgreich überwunden hat. Weder rasiermesserscharfe Steine, noch die steilsten Dünen, noch die Feinheiten der Navigation haben das Duo, das er mit Mathieu Baumel bildet, erschüttert. Doch sie haben sich nicht zurückgehalten, wie drei Etappensiege zeigen, die sie auf dem Weg nach Riad eingefahren haben. In der Gesamtwertung ist Nassers Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Henk Lategan auf 1 Stunde und 3 Minuten angewachsen.

Ohne vorschnelle Schlüsse zu ziehen, lässt uns ein Blick in die Archive die Arbeit des Königs des Sandes würdigen: Bei seinen vier bisherigen Siegen (2011, 2015, 2019 und 2022) hatte er nie den Ruhetag mit einen Vorsprung von mehr als 50 Minuten erreicht. Letztes Jahr war es Yazeed Al Rajhi, der ihm in angemessenem Abstand folgte. Der saudische Fahrer ist der einzige große Vorteil von Toyota, der die Erwartungen nicht erfüllt hat, selbst wenn er einen Etappensieg einfahren konnte. Im Übrigen haben alle anderen Toyota, egal zu welchem Team sie gehören, die Herausforderung der Rallye Dakar im Jahr 2023 mit zweifelsfreier Klasse bewältigt. Hinter Nasser wird das Podium derzeit von seinen beiden Teamkollegen Henk Lategan und Newcomer Lucas Moraes (1 Stunde 20 Minuten Rückstand) besetzt, während Giniel de Villiers (5. Platz) und Romain Dumas (6. Platz) dazu beitragen, das die Rallye Dakar stark von den Hilux dominiert wird.