Dakar Classic: VW Bully ist der Hingucker

Das Feld der dritten Classic-Auflage der Rallye Dakar ist nicht nur wegen der Nostalgie ein Sammelsurium einst erfolgreicher Fahrzeuge, sondern auch teils besonderer Fahrzeuge wie der VW Bully.

1984, für die 5. Auflage der Paris-Dakar, entwickelte Porsche als erster Konstrukteur ein speziell für den Sieg konzipiertes Auto, den legendären 911 Typ 953, mit drei eingeschriebenen Modellen, von denen zwei in den Händen von Ickx und Metge and den Sieg anstrebten ein Drittel für das schnelle Hilfsteam von Ing. Roland Kussmaul. Bei der Dakar Classic nimmt ein Nachbau des siegreichen Porsche mit dem Logistic Rallye Team teil. Ein zweiter, von der Martini-Version aus den East-Safari-Jahren inspirierter Porsche, genauer gesagt die historische Kopie des 953, ist mit dabei. Ein Peugeot 504, ein Cox und ein Strakit-Buggy sind ebenfalls vorhanden. Was haben die Autos des Teams gemeinsam? Sie sind alle 2WD!

Rudy Verdaguer, Leiter der französischen Delegation, fährt nach wie vor selbst ein schnelles Hilfsfahrzeug, einen 4x4, um den auf zwei Rädern Gestrandeten im Notfall zu Hilfe zu kommen, aber nicht irgendein 4x4: einen VW Transporter T3 , im Volksmund «Bully» genannt, um im Geiste seines Teams und seines persönlichen Geschmacks zu bleiben. Der Liebling der Beatniks der frühen Paris-Dakar-Ära ist zum Liebling dieser dritten Ausgabe der Dakar Classic geworden und hat viel Bewunderung auf sich gezogen!

Verdaguer: «Ich war schon immer fasziniert von Dakar-Autos und den amerikanischen Buggys, die ich in Zeitschriften gesehen habe. A.S.O. rief mich vor einigen Jahren an, um mich zu bitten, den roten Sunhill, mit dem ich bei einer Präsentation in Paris an der Transafricaine teilgenommen hatte, mitzunehmen. Ich habe sofort mit Etienne Lavigne über die Idee gesprochen, einen Klassiker zu kreieren. Die Türen waren ihm zufolge nicht geschlossen. Ich habe vor acht Jahren einen zweiten Sunhill gekauft, immer noch mit dieser Hoffnung im Hinterkopf. Als mir A.S.O. vor vier Jahren einen Fragebogen zu diesem Thema schickte, wusste ich, dass die Zeit gekommen war. Wir traten mit Julie an und belegten den 5. Platz. Dieses Jahr gehe ich zurück auf die Strecke. Wir wollten es in einem VW Transporter machen, um im Geiste dessen zu bleiben, was wir tun und was wir wissen. Wir werden einen Baja Beetle, zwei Porsche, ein 504 Coupé und einen Starkit-Buggy haben. Als ich anfing, Fotos des Bully-Projekts zu posten, bekam ich viel Feedback, so viel, dass mir die Vorbereiter ihre Dienste kostenlos anboten. Der Van ist sehr beliebt.»