Tag 13: Neuer Rekord für Loeb, Al-Attiyah führt klar

Sébastien Loeb hat der vorletzten Etappe der 45. Rallye Dakar einen neuen Rekord aufgestellt, mit seinem siebten Tagessieg erzielte mit sechs Etappensiegen die meisten Tageserfolge hintereinander.

Sébastien Loeb wollte eigentlich bei der 45. Auflage zum ersten Mal die Rallye Dakar gewinnen. Doch etwas Pech zu Beginn verhinderte den ehrgeizigen Plan des neunfachen Rallye-Rekordchampions. Stattdessen schrieb der gebürtige Elsässer und Wahlschweizer im zweiten Abschnitt Geschichte. Am Samstag notierte er im Prodrive BRX Hunter seinen siebten Tagessieg, das besondere daran aber war der sechste Tagestriumph in Folge und damit übertraf er den bisherigen Rekordhalter in dieser Kategorie Ari Vatanen und einen Tageserfolg. 5:28 Minuten schenkte Loeb dem Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah, der im Toyota Hilux nur noch 136 km auf Bestzeit von seinem fünften Dakar-Volltreffer entfernt. Von dem Gesamtzweiten Loeb droht für den letzten Tag kaum Gefahr, der liegt nämlich 1:21:42 Stunden hinter dem Vorjahressieger und Rally-Raid-Champion.

Mit 1:35:50 Stunden Rückstand zu ihrem Toyota-Kollegen Al-Attiyah liegen die diesjährige «Dakar»-Überraschung Lucas Moraes und sein deutscher Beifahrer-Routinier Timo Gottschalk auf seinem sicheren dritten Rang, gefolgt von Giniel de Villiers (+ 2:30:44) in einem weiteren Toyota Hilux. Damit ist der japanische Automobilhersteller mit 50% in den Top 10 vertreten.

Die Abreise aus dem «Empty Quarter» am Samstag war die letzte Gelegenheit, noch einmal ein wenig auf Dünen zu surfen. Aber angesichts der Kürze der 13. Prüfung (= 154 km) der vorletzten Etappe 669 km von Shaybah nach Al-Hofuf an der Grenze zu Katar vorbei waren keine großen Bewegungen in der Gesamtwertung zu erwarten. Der Tross war auf dem Weg zum Ziel am Sonntag in Dammam bemüht, die erkämpften Positionen zu halten.

Genau das tat Sébastien Loeb. Am Freitag war Sébastien Loeb, der am Morgen zuerst aus den Startblöcken heraus musste, der zweite Konkurrent in der Geschichte der Dakar, der nach Ari Vatanen fünf aufeinanderfolgende Tagessiege errungen hat. Es ging ihm aber mehr um den zweiten Platz in der Gesamtwertung, wie im Vorjahr. Am Samstag könnte der Rekordsammler mit dem siebten Etappensieg und speziell sechs in Folge eine neue Bestmarke bei der Rallye Dakar aufstellen.

Bei km 34 war Loeb in seinem Prodrive BRX Hunter erneut der schnellste Pilot in der virtuellen Tageswertung, 22 Sekunden vor dem Gesamtführenden Nasser Al-Attiyah, der sich im Toyota Hilux am Samstag seiner Heimat Katar nähert. Guerlain Chicherit ließ sich dort im Kunden-Hunter den dritten Rang (+ 1:10) vor Mattias Ekström (+ 1:44) im verbliebenen Audi RS Q e-tron E2 notieren. Der brasilianische Dakar-Neuling Lucas Moraes und sein routinierter deutscher Beifahrer Timo Gottschalk drosselten nach dem engen Kampf mit Loeb um den Ehrenrang das Tempo im Toyota Hilux und verlegten sich auf Sicherung des letzten Podiumsplatzes.

In dieser Formation ging es in den letzten Abschnitt zum Ziel der vorletzten Entscheidung. Und hatte mit dem siebten Tagessieg und dem sechsten in Folge einen weiteren Rekord gesammelt und damit Ari Vatanen um einen Etappensieg überflügelt.

Alle Infos zur Rallye Dakar

Ergebnis auf der 13. Prüfung (= 154 km) Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:26:17 2 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Toyota + 5:28 3 Ekström/Bergkvist (S), Audi + 6:31 4 Lategan/Cummings (ZA), Toyota + 9:27 5 Al-Rajhi/Von Zitzewitz (SAU/D), Toyota + 10:56 6 Przygonski/Monleon (PL/E), Mini + 11:31 7 Moraes/Gottschalk (BZ/F), Toyota + 12:07 8 Chicherit/Winocq (F), Hunter + 12:56 9 Yacopini/Carreras (RA/E), Toyota + 13:17 10 De Villiers/Murphy (ZA), Toyota + 13:51