Chicherit und De Mévius mit Toyota im Rally-Raid 18.12.2023 - 13:12 Von Toni Hoffmann

© Overdrive Die beiden Toyota Hilux T1+ von Overdrive Racing

Guerlain Chicherit und Guillaume de Mévius starten im Toyota Hilux von Overdrive in der Rallye-Raid-Weltmeisterschaft (W2RC), inklusive der nächsten Rallye Dakar (05. bis 19. Januar 2004).

Die beiden Toyota GR DKR Hilux T1+ Fahrzeuge für die Dakar 2024 sind von Overdrive Racing, einem renommierten Unternehmen im Rallye-Raid, vorbereitet und werden vom belgischen Team eingesetzt. Guerlain Chicherit, der Gewinner der Rallye Marokko 2022 und von zwei Etappen bei der letzten Dakar, startet zum 13. Mal bei diesem Wüstenspektakel in Saudi-Arabien, auch diesmal mit dem Ziel, um um den Sieg bei der härtesten Rallye der Welt zu kämpfen.



Guillaume de Mévius seinerseits wird sein Engagement, das im letzten Oktober in Marokko in der Kategorie T1+ begonnen hat, fortsetzen. Es ist ein logischer Fortschritt für ihn, der sich in den letzten zwei Jahren mit einem OT3 ausgezeichnet hat.



Die Rallye Dakar findet ab dem 5. Januar bis 19. Januar 2024 in Saudi-Arabien statt, auf einer Route insgesamt 7.891 km, davon 4.727 km Wertungsprüfungen.



Guerlain Chicherit, Toyota Hilux: «Ausdauer ist einer der Schlüssel zum Sieg bei der Dakar. Das gilt für den Fahrer und auch für das Auto, das zuverlässig sein muss. In diesem Zusammenhang ist unser Toyota Hilux zweifellos der beste T1+. Das ist ein Grund, warum Nasser damit dreimal gewonnen hat. Jetzt liegt es an mir, den Unterschied zu machen, indem ich mich auf meine Erfahrung und meine Geschwindigkeit verlasse. Und ich kann mich auf die Unterstützung von Guillaume de Mévius verlassen, mit dem für dieses Zukunftsprojekt zusammenarbeiten.»



Guillaume de Mévius: «Ich bin sehr aufgeregt und kann es kaum erwarten, an meinem ersten Wettkampf im Toyota teilzunehmen. Die Zusammenarbeit mit Guerlain Chicherit ist eine fantastische Gelegenheit. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung in Rally-Raid, und ich muss noch viel lernen. Es ist unglaublich motivierend, mit ihm zusammenzuarbeiten und meine Zukunft in dieser Kategorie aufzubauen. Mein Ziel für diese Dakar ist es, so weit zu kommen möglichst nah an die Top 5 heranzukommen, mit einem bestimmten Ziel um sich den Titel ‚Bester Rookie’ zu sichern.»