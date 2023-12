Loeb will beim achten Dakar-Start endlich den Sieg 17.12.2023 - 13:31 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Sébastien Loeb und Nasser Al-Attiyah

Nach vier Podestplätzen hofft Sébastien Loeb im Prodrive Hunter T1 bei seinem achten Start bei der Rallye Dakar endlich auf den Sieg: «Wir haben alle Zutaten, um dort zu gewinnen.»

Wird die «8» seine Glückszahl bei der Rallye Dakar? Diese Frage muss sich Sébastien Loeb sicherlich stellen, einige Tage bevor er nach Saudi-Arabien fliegt, um an der Dakar 2024 (05. - 19. Januar) teilzunehmen. Bisher war der gebürtige Elsässer und Wahl-Schweizer einige Male vor dem Triumph, hatte jedoch häufig Probleme, die sein Tempo verlangsamten.



Trotz des Pechs, das er erlitten hat, kann der neunmalige Rallye-Weltmeister bei sieben Teilnahmen vier Podestplätze, darunter drei zweite Plätze, vorweisen. Ein schönes Ergebnis für jemanden, dessen Rallye-Raid nicht seine Lieblingsdisziplin ist. Wenn es also an der Zeit ist, den achten Start in Angriff zu nehmen, ist Sébastien Loeb bereit, endlich seinen ersten Sieg bei der Dakar zu erringen.



«Es stimmt, dass ich bei der Dakar ein paar Mal auf dem Podium stand», erinnert er sich. «Letztes Jahr hatten wir eine großartige zweite Woche und haben alle Etappen gewonnen. Dadurch können wir sehen, dass wir die Leistung und die Fähigkeit haben, um den Sieg zu kämpfen. Es ist nie einfach, die Dakar zu gewinnen. Man muss in der Lage sein, alles zusammenzubringen, Navigation, Zuverlässigkeit, Steuerung. Es ist schwer, eine Vorhersage zu treffen, aber ich denke, wir haben alle Zutaten, um dorthin zu gelangen. Wir werden es dieses Jahr noch einmal versuchen.»



Frage: Ist die Erfahrung seines neuen Teamkollegen und fünffachen Dakar-Siegers Nasser Al-Attiyah großer Vorteil für Loeb? Bei seinem Streben nach einem ersten Sieg bei der größten Rallye-Raid-Veranstaltung der Welt kann sich Sébastien Loeb auf einen wichtigen Faktor verlassen: Nasser Al-Attiyah. Der Katarer ist immer noch ein Rivale, aber dieses Mal auch sein Teamkollege bei Prodrive. Ein Neuzugang, der ihm sicherlich von großem Nutzen sein könnte, auch wenn der Titelverteidiger dennoch ein Gegner des Rekord-Weltmeisters bleibt. 2025 werden sie zusammen für den Neuling Dacia starten.



«Nasser ist seit mehreren Jahren mein Gegner», betont Loeb. «Wir hatten bei einigen Rallyes tolle Kämpfe. Jetzt sitzt er im selben Auto wie ich. Ich glaube nicht, dass es den Geist des Rennens und des Kampfes grundlegend verändert, denn bei der Dakar verbringen wir den ganzen Tag im Auto, jeder mit seinem Beifahrer. Ziel ist es, so schnell wie möglich voranzukommen. Ansonsten waren wir immer Freunde. Wenn wir ihn im Team haben, können wir von seiner Erfahrung, dem Gefühl des Autos und mehr profitieren. Ich sehe das nicht als eine schlechte Sache an. Es stimmt, dass es immer einfacher ist, gegen einen Gegner aus einem anderen Team zu kämpfen, weil man sein eigenes Team hinter sich hat. Dieses Mal wird das Team etwas gespalten sein. Auf jeden Fall ist Nassers Erfahrung im Team ein Pluspunkt.»