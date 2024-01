Dakar: Ekström und Audi mit erster Duftnote

Mattias Ekström hat im 27 km langen Prolog, der über die Startreihenfolge für die erste echte Etappe am Samstag entscheidet, beim letzten Dakar-Start des Audi RS Q-etron die erste Duftnote gesetzt.

Dass der zweifache DTM-Champion Ekström (2004 und 2007) zu den schnellsten Piloten gehört, hat der gebürtige schwedische Tausendsassa schon mehrmals bewiesen, wurde aber zu oft vom technischen Pech gebremst. Wenigstens bei der letzten Dakar-Teilnahme von Audi durfte sich Ekström über einen gelungenen Start in die 46. Auflage des Wüstenspektakels freuen. Er gewann am Freitag den gezeiteten Auftakt, den 27 km langen Prolog in der Nähe des Startortes AL’Ula, der für die Startreihenfolge der ersten echten Dakar-Etappe über 541 km von AL’Ula nach Henakyah mit 414 km auf Bestzeit entscheidet.

Für die erste Überraschung sorgte das amerikanisch-deutsche Red Bull-Team Seth Quintero und Dennis Zenz. Sie stiegen von der Side-by-side-Kategorie in einen Toyota Hilux in der Königsklasse auf und gleich mit einem Knalleffekt. Das Team rangierte mit einem Rückstand von 23 Sekunden auf dem zweiten Rang, 15 Sekunden vor dem Sieganwärter Sébastien Loeb im Prodrive Hunter, dem folgten als nächste Überraschung auf den Rängen vier und fünf die brasilianischen Brüder Marcos Baumgart (+ 0:38) und Christian Baumgart (+ 0:44) in zwei weiteren privat eingesetzten Prodrive Hunter.

Angesichts dieser Überraschungen sah der fünffache Dakar-Champion und Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah bei seinem ersten Dakar-Start im Prodrive Hunter etwas blass aus. Er rangierte mit einem Rückstand von 1:01 Minuten auf der zwölften Position, vorerst…