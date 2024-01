Overdrive Racing: 2024 mit Großaufgebot 04.01.2024 - 10:49 Von Toni Hoffmann

Yazeed Al-Rajhi mit Timo Gottschalk Juan Cruz Yacopini Denis Krotov

Das belgische Team Overdrive Racing tritt bei der 46. Rallye Dakar (05. – 19. Januar 2024) mit einem Großaufgebot und starker Mannschaft an, neun Toyota Hilux setzt Overdrive dabei ein.

Yazeed Al-Rajhi, Juan Cruz Yacopini, Guerlain Chicherit, Denis Krotov und Guillaume De Mévius sind die starke Besetzung. Toyota will sich in Saudi-Arabien einen Hattrick bei den Rallye-Dakar-Siegen sichern.



Overdrive Racing aus Belgien wird neun Toyota Hilux und Crewmitglieder aus acht verschiedenen Nationen einsetzen und gleichzeitig Toyota Gazoo Racing bei der 46. Rallye Dakar logistische Unterstützung bieten. Der Eröffnungslauf der FIA Rallye-Raid-Weltmeisterschaft 2024 (W2RC) findet zum fünften Mal vollständig im Königreich Saudi-Arabien statt. Es beginnt am Freitag (5. Januar) in Al-Ula und endet am 19. Januar in Yanbu am Roten Meer.



Der japanische Hersteller hat in den letzten zwei Jahren die berühmteste Cross-Country-Rallye der Welt gewonnen und Toyota belegte bei der Dakar 2023 fünf der ersten sieben Plätze. Overdrive Racing stand in den letzten beiden Saisons mit Yazeed Al-Rajhi und Lucas Moraes auf dem Podium, und Al-Rajhi führt das Team 2024 erneut mit dem deutschen Beifahrer Timo Gottschalk an.



Nachdem Al-Rajhi letztes Jahr beim W2RC den zweiten Platz hinter seinem ehemaligen Teamkollegen Nasser Saleh Al-Attiyah belegt hatte, hat er sich gut auf sein Heimrennen vorbereitet. Der Fahrer aus der Hauptstadt Riad holte sich in den letzten beiden Runden der Saudi Toyota Rally Championship Siege in Qassim und Jeddah, nachdem sie bei der Dubai International Baja im November Zweiter geworden waren.



Der Argentinier Juan-Cruz Yacopini und sein spanischer Beifahrer Daniel Oliveras belegten im W2RC 2023 den dritten Platz und erreichten bei der Rallye Dakar im vergangenen Jahr den siebten Platz. Sie besetzen den zweiten Overdrive-Toyota.



Guerlain Chicherit und Guillaume de Mévius haben sich zu einer mehrjährigen Partnerschaft zusammengeschlossen und werden zwei von Overdrive Racing vorbereitete GR DKR Hilux fahren. Zusammen mit ihren jeweiligen Beifahrern Alex Winocq und Xavier Panseri werden der Franzose und der Belgier zwei Autos in braun-goldener Lackierung einsetzen, die auf dem GMC-Pick-up-Truck basieren, den Colt Seavers (Darsteller: Lee Majors) in der Fernsehserie «Ein Colt für alle Fälle» aus den 1980er-Jahren gefahren hat.



Chicherit stellte die neue Lackierung im Oktober bei der Rallye Marokko vor, konnte seinen Titel jedoch nicht verteidigen und schied nach einem Unfall aus. De Mévius lag bei seinem Debüt mit dem Team in Nordafrika stark in den Top 10, bevor er Zeit verlor. Er kämpfte sich durch das Feld und belegte den 19. Platz.



Denis Krotov und Konstantin Zhiltsov pilotieren den fünften Overdrive Racing Toyota und das Aufgebot der sieben für den W2RC gemeldeten Crews wird durch das italienische Duo Eugenio Amos und Paulo Ceci sowie das französische Duo Lionel und Lucie Baud vervollständigt. Die Vater-Tochter-Kombination absolvierte bei der Jeddah-Rallye in Saudi-Arabien einen wertvollen Testsieg ihres neuesten Toyota-Modells und belegte in der Kategorie T1+ den siebten und zweiten Platz.



Isidre Esteve Pujol und José-Maria Villalobos beendeten die letztjährige Dakar mit Overdrive Racing und kehren mit dem achten Auto, das nicht für die W2RC registriert ist, ins Team zurück. Ronan Chabot und Gilles Picard aus Frankreich runden die beeindruckende Mannschaftsaufstellung im neunten Hilux ab.



Darüber hinaus arbeitet Overdrive Racing gemeinsam mit Toyota Gazoo Racing daran, die W2RC-Fahrer-, Beifahrer- und Herstellertitel zu verteidigen, die mit Siegen in allen fünf Runden der Meisterschaft und einem Dreifachsieg letzte Saison so nachdrücklich gesichert wurde.



Toyota Gazoo Racing setzt die neuesten Versionen des Toyota GR DKR Hilux für den brasilianischen Fahrer Lucas Moraes, den talentierten jungen Amerikaner Seth Quintero, den südafrikanischen Fahrer Saood Variawa und den Gewinner des Events von 2009, Giniel de Villiers, ein. Moraes belegte letztes Jahr als Mitglied von Overdrive Racing zusammen mit Al-Rajhis Beifahrer Timo Gottschalk den dritten Gesamtrang, während der erfahrene Südafrikaner Giniel De Villiers Vierter wurde. (Overdrive)