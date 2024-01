Al-Attiyah und Loeb – verbündete Siegrivalen 02.01.2024 - 14:15 Von Toni Hoffmann

© Red Bull Nasser Al-Attiyah © Al-Rajhi Yazeed Al-Rajhi © Red Bull Stéphane Peterhansel, Mattias Ekström, Carlos Sainz Zurück Weiter

Vom 5. bis 19. Januar wird die Rivalität zwischen Nasser Al-Attiyah und Sébastien Loeb, die bisher um den Sieg kämpften, ein völlig neues Niveau erreichen, wenn sie zum ersten Mal im gleichen Team gegeneinander antreten.

Der Toyota-Clan hat seinen Kapitän aus Katar verloren, der drei Trophäen mit nach Hause brachte, hat aber immer noch einen Kader mit XXL-Anwärtern, darunter Yazeed Al Rajhi, Lucas Moraes und Giniel de Villiers, die zusammen mit den neuen Rekruten eine weitere Chance auf den Titel haben: Guerlain Chicherit, Guillaume de Mevius und Seth Quintero.



Die mehrfachen Meister Stéphane Peterhansel (14-facher Rekordsieger) und Carlos Sainz (dreimaliger Gewinner), immer noch eine ernst zu nehmende Kraft, sind fest entschlossen, ihre Hybrid-Audi an die Spitze der Rangliste zu bringen. Auch X-raid wird mit Vaidotas Žala und Krzysztof Hołowczyc um den Sieg kämpfen, ebenso wie Century mit Mathieu Serradori und MD Rallye mit Christian Lavieille und Simon Vitse, während Ford mit Nani Roma in Cockpit seines Prototyps sein Debüt als Konstrukteur bei der Dakar gibt.



Die etablierte Ordnung bei Rallye-Raids auf dem Planeten wurde im Jahr 2023 auf den Kopf gestellt. Nasser Al Attiyah, der fünfmalige Dakar-Champion (darunter drei Siege am Steuer eines Toyota Hilux, dessen T1+-Version eine exquisite Mischung aus Zuverlässigkeit und hoher Leistung war), und sein Beifahrer Mathieu Baumel schien bequem an der Spitze zu stehen. Sébastien Loeb erwies sich als größter Herausforderer des Katarers und belegte in den beiden vorherigen Ausgaben den zweiten Platz hinter ihm, nachdem er 2017 erneut einen verlockenden zweiten Platz belegte, direkt hinter seinem damaligen Teamkollegen bei Peugeot, Stéphane Peterhansel. Ihr Hunger wuchs im weiteren Jahresverlauf ungebrochen, wobei Al-Attiyah und Loeb zusammen 24 der 34 Etappen des W2RC gewannen (14 gegen 10).



Nach einer erfolgreichen Titelverteidigung stellte der Weltmeister Al-Attiyah seine Vorliebe für das Unerwartete unter Beweis, indem er sich von der Overdrive TGR-Mannschaft trennte und sich Prodrive anschloss, einem Team, das sich allen gängigen Meinungen widersetzt hat, indem es in nur drei kurzen Saisons einen äußerst konkurrenzfähigen Hunter T1+ entwickelt hat. Die beiden Titanen des Sports sind nun unter demselben Banner vereint und mit gleicher Feuerkraft ausgestattet. Sie sind durch die Launen des Transfermarktes vereint, konkurrieren aber immer noch um den prestigeträchtigsten Titel der Saison.



Dieses himmlische Spiel bedeutet jedoch noch lange nicht das Ende der Meisterschaftsambitionen des Toyota-Clans. Dem Team des Belgiers Jean-Marc Fortin und seiner südafrikanischen Niederlassung, Gazoo Racing, ist es gelungen, viele seiner erfahrensten Hilux-Fahrer zu halten und gleichzeitig kluge Neuverpflichtungen vorzunehmen. Unter den Veteranen dürfte Yazeed Al Rajhi die beste Wahl sein, der vor zwei Jahren ganz unten auf dem Podium stand und nun seinen zehnten Start als amtierender Sieger^ der Rallye Marokko und Zweiter im W2RC antritt. Den dritten Platz im letzten Jahr belegte ebenfalls ein Toyota-Fahrer, der Brasilianer Lucas Moraes, der in seiner Rookie-Saison der Breakout-Star des Jahres 2023 war und zurück in AlUla ist, um zu beweisen, dass es keine Eintagsfliege war.



Hinzu kommt auch ein weiteres von Toyota gefördertes Talent, Juan Cruz Yacopini, am Ende einer vielversprechenden W2RC-Saison, in der er 24 Jahre alt wurde. Der Dakar-Sieger von 2009, Giniel de Villiers, muss nur noch wenig beweisen. Es wäre töricht, ihn nach seinem vierten Platz im letzten Jahr, dem letzten von satten fünfzehn Top-5-Platzierungen bei zwanzig Dakar-Starts, abzuschreiben. Auch die Newcomer sorgen für Aufsehen: Guerlain Chicherit lässt sich vom Sirenenruf anlocken und bringt Guillaume De Mevius mit auf die Reise. De Mevius ist bereit, den Quantensprung vom Challenger (Dritter im Jahr 2023) zum Ultimate zu wagen.



Die am meisten erwartete Beförderung ist jedoch wahrscheinlich die von Seth Quintero, dem jungen Amerikaner mit dem deutschen Beifahrer Dennis Zenz, der beim Challenger Etappensiege eingefahren hat (zwanzig in drei Starts) und den ersten Teil seiner Karriere mit dem W2RC-Titel in der Tasche abschloss. Die Frage seines Übergangs in die großen Ligen im Alter von nur 21 Jahren wird einer der zentralen Handlungsstränge der Dakar sein.



Dennoch dämpft der mit Spannung erwartete Showdown zwischen Toyota und Hunter die Ambitionen des restlichen Feldes nicht. Die Ausgabe 2023 dämpfte die Begeisterung der Audi-Fahrer, aber die Leistung des RS Q e-Tron E2 lässt immer noch viel Hoffnung zu – solange die Zuverlässigkeit gleichwertig ist. Stéphane Peterhansel, Carlos Sainz und Mattias Ekström haben alle das Zeug dazu, um die Spitze der Rangliste zu kämpfen.



Die Zuverlässigkeit wird auch ein Lackmustest für den von Ford entwickelten Prototyp sein, der den erfahrenen Händen von Joan «Nani» Roma anvertraut wurde, einem Sieger auf zwei Rädern im Jahr 2004 und später in einem Auto im Jahr 2014. Mini X-Raid verteilt ihre Wetten zwischen beiden die Erfahrung von Vaidotas Žala und einem zurückkehrenden Krzysztof Hołowczyc einerseits und der jugendliche Elan des Spaniers Pau Navarro andererseits.



Auch Teilnehmer mit Zweiradantrieb haben nicht die Absicht, von der Seitenlinie aus zuzuschauen. Auch wenn der südafrikanische Hersteller Century bereits einen Fuß in der T1+-Kategorie hat, vertraut er für ein letztes Mal auf Mathieu Serradori im CR6, und warum nicht auch auf Laia Sanz, die ihr volles Potenzial erst noch entfalten muss Autorennen. Das MD Rallye-Team, das sich gleichermaßen für die Förderung von Zweiradfahrzeugen einsetzt, hat in dieser Saison eine Evo 5-Version seines Optimus-Buggys vorgestellt, die mit Christian Lavieille oder Simon Vitse gute Chancen auf eine Top-10-Platzierung hat.