Team Ruppert wieder bei der Rallye Dakar Classic 04.01.2024 - 17:48 Von Rudi Hagen

© Team Ruppert Christian, Matias und Ursula Ruppert (von rechts)

Nach ihrem Debüt in der Rallye Dakar Classic 2022 mit einem Mercedes der G-Klasse ist das Team Ruppert Motorsport nun mit einem knapp 30 Jahre alten Mercedes LKW in Saudi Arabien dabei. Am 5. Januar geht’s los.