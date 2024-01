Dakar/Etappe 4: Deutscher Gottschalk setzt sich ab

Der Brandenburger Timo Gottschalk hat zusammen mit seinem einheimischen Toyota-Piloten Yazeed Al-Rajhi auf der vierten Etappe der 46. Rallye Dakar die Führung stärker ausgebaut.

Das Ergebnis nach der vierten Etappe der 46. Rallye Dakar sorgte für eine abwechslungsreiche Spitze. Timo Gottschalk und sein einheimscher Toyota-Chauffeur Yazeed Al-Rajhi bauten ihre Führung auf nun 4:04 Minuten zu Carlos Sainz im Audi RS Q-etron aus. Der Vorjahressieger Nasser Al-Attiyah machte wieder einen Schritt nach oben in der Gesamtwertung. Der Rally-Raid-Champion rückte bei seiner Dakar-Premiere im Prodrive Hunter auf den dritten Rang vor und lag nach der vierten von zwölf Prüfungen 11:03 Minuten hinter Al-Rajhi. Damit lagen im Zwischenklassement drei Hersteller vorne. Al-Attiyah vertrieb um 5:39 Minuten Mattias Ekström vom Podium auf den vierten Rang, vor dem Montag-Sieger Lucas Moraes (+ 19:31) im offiziellen Toyota Hilux. Loeb kletterte nach seiner ersten Bestzeit auf den sechsten Rang (+ 23:50).

Der Kollege Tim Althoff beschrieb die vierte Etappe von Al Salamiya über 631 km nach Al-Hofuf mit 299 km auf Bestzeit so: Nachdem die Fahrzeuge über Nacht unter Parc-Fermé-Regeln im Dakar-Biwak ruhen mussten, ging es am Dienstag mit dem zweiten Teil der Marathon-Etappe weiter. In die Wertung zählte der Tag offiziell als vierte Wertungsprüfung der 46. Ausgabe der Rallye Dakar, nachdem den Fahrern am Vortag die Mechaniker nach der Etappe nur zwei Stunden zur Seite standen, um die Autos wieder auf Vordermann zu bringen.

Von Al Salamiya, zentral in Saudi-Arabien, führt die Route an diesem Tag weiter östlich zur Metropole Al Hofuf. Über 332 Kilometer Verbindungsetappe und 299 km in Wertung standen für die Piloten auf dem Plan, bevor die Teams ihre Teilnehmer im Biwak in der Nähe der Stadt mit mehr als 700.000 Einwohnern in Empfang nehmen konnten.

Al Hofuf liegt im Herzen einer üppigen Oase mit über drei Millionen Dattelpalmen. Die Etappe bestand vordergründig aus schnellen Abschnitten, überraschte allerdings auch mit einigen Navigationsrätseln. Jeder Fehler würde mit Sicherheit einen hohen Preis nach sich ziehen.

Der Rally-Raid-Champion und Vorjahresgewinner Nasser Al-Attiyah hat bei der Dakar-Jungfernfahrt im Prodrive Hunter seinen sechsten Marathon-Triumph nahe seiner Heimat Katar noch lange nicht abgeschrieben. Bei km 125 stürmte er an die Spitze der imaginären Zeitentabelle, 38 Sekunden vor den Gesamtführenden Yazeed Al-Rajhi/Timo Gottschalk im Overdrive Toyota Hilux, 45 Sekunden auf Stéphane Peterhansel (Audi RS Q-etron) und 52 Sekunden auf seinen Prodrive-Partner Sébastien Loeb. Dass die Rallye Dakar speziell mit ihren Dünen eine Achterbahn ist, merkte der Montag-Sieger Lucas Moraes, der im Toyota Hilux auf P16 mehr als fünf Minuten einbüsste.

Al-Attiyah beließ aber nicht dabei und drückte weiter auf das Tempo. Bei km 229 führte der Titelverteidiger in der imaginären Tageswertung 27 Sekunden vor dem Vorjahreszweiten Loeb, 1:22 Minuten vor Al-Rajhi, schon 4:34 Minuten vor Sainz und 4:36 vor Peterhansel, der Rückstand von Moraes stieg auf P12 inzwischen auf 9:49 Minuten. Al-Attiyah schien auf Kurs zu seinem ersten Tagessieg im Hunter zu sein. Das aber wusste sein Teampartner Sébastien Loeb zu verhindern. Der Vorjahreszweite, auch 2024 nicht gerade von Fortuna geküsst, fuhr seinen ersten Tagessieg ein, 1:08 Minuten vor dem einheimischen Toyota-Piloten Yazeed Al-Raji und 1:22 Minuten vor Al-Attiyah.

46. Rallye Dakar 2024 Ergebnis auf der 4. von 12 Prüfungen Pos. Team/Nat/Fahrzeug Zeit/Diff. 1 Loeb/Lurquin (F/B), Hunter 2:36:02 2 Al-Rajhi/Gottschalk (SAU/D), Toyoyta + 1:08 3 Al-Attiyah/Baumel (QA/F), Hunter + 1:22 4 Sainz/Cruz (E), Audi + 4:38 5 De Mevius/Panseri (BF), Toyota + 5:21 6 Peterhansel/Boulanger (F), Audi + 5;59 7 Serradori/Minaudier (F), Century + 6:56 8 Zala/Fiuza (LT/P), Mini + 7:38 9 Vitse/Lefebrvre (F) Optimus + 7:52 10 Prokop/Chytka (CZ), Ford + 8:05