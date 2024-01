Dakar 2024, Etappe 4: Jeder Fehler wird bestraft

Nur zwei Stunden durften die Mechaniker am Montag nach der Etappe an den Bikes arbeiten

Am Dienstag haben die Teilnehmer bei der Dakar-Rallye 2024 in Saudi-Arabien den zweiten Teil der Marathon-Etappe zu absolvieren. Einige tückische Herausforderungen bringt die Streckenführung mit sich.

Nachdem die Bikes über Nacht unter Parc-Fermé-Regeln im Dakar-Biwak ruhen mussten, geht es am Dienstag mit dem zweiten Teil der Marathon-Etappe weiter. In die Wertung geht der Tag offiziell als vierte Wertungsprüfung der 46. Ausgabe der Rallye Dakar, nachdem den Fahrern am Vortag die Mechaniker nach der Etappe nur zwei Stunden zur Seite standen, um die Maschinen wieder auf Vordermann zu bringen.

Von Al Salamiya, zentral in Saudi-Arabien, führt die Route an diesem Tag weiter östlich zur Metropole Al Hofuf. Über 332 Kilometer Verbindungsetappe und 299 km in Wertung stehen für die Piloten auf dem Plan, bevor die Teams ihre Teilnehmer im Biwak in der Nähe der Stadt mit mehr als 700.000 Einwohnern in Empfang nehmen können.

Al Hofuf liegt im Herzen einer üppigen Oase mit über drei Millionen Dattelpalmen. Die Etappe besteht vordergründig aus schnellen Abschnitten, wird allerdings auch mit einigen Navigationsrätseln überraschen. Jeder Fehler wird mit Sicherheit einen hohen Preis nach sich ziehen.

Teil 1 der Marathon-Etappe endete mit der Bestzeit für Kevin Benavides. Entsprechend darf der KTM-Werksfahrer am Dienstag die Etappe eröffnen. Der Argentinier wird vor den drei Honda-Stars Ricky Brabec, Adrien van Beveren und Skyler Howes auf die Strecke gehen und somit die großen Konkurrenten von HRC im Nacken haben. Hero-Fahrer Ross Branch startet als Fünfter und hat damit eine gute Ausgangslage, um seine Gesamtführung zu verteidigen.