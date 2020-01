Dakar Moto

Ricky Brabec (2./Honda): «Wie bei mir Zuhause»

Die erste Etappe der Rallye Dakar 2020 hatte es in sich. Von den Honda-Werkspiloten brachte sich nicht unerwartet Ricky Brabec in die beste Position – dem Tageszweiten winkt sogar die Gesamtführung.

Ricky Brabec absolviert in diesem Jahr seine fünfte Dakar mit dem Honda-Werksteam und mauserte sich schnell vom Wasserträger zum Top-Piloten. 2017 holte er seinen ersten Etappensieg, 2019 schied er auf der achten Etappe als Führender mit einem Motorschaden aus. Der US-Amerikaner navigiert sicher und hat einen famosen Speed.

Die erste Etappe bei der 42. Ausgabe und erstmalig in Saudi-Arabien ausgetragenen härtesten Rallye der Welt, begann für den Honda-Piloten ausgesprochen gut. Mit zwei Minuten Rückstand auf den Tagessieger Tony Price (Red Bull KTM) wurde Brabec Zweiter. Seinen Teamkollegen Kevin Benavides (4.) und Joan Barreda (7.) brannte der 28-Jährige 2:26 min bzw. 5:46 min auf.

Sollte der Australier wie erwartet eine Zeitstrafe erhalten, könnte Brabec die Gesamtführung übernehmen.

«Es war eine gute erste Etappe», jubelte Brabec. «Wir haben eine lange Rallye vor uns, dies war nur eine der kürzesten Wertungsprüfungen. Hoffentlich können wir jeden Tag stark beenden und haben nur solch solide Tage. Man darf sich bei der Dakar nicht viele Fehler erlauben.»

Der Wechsel von Südamerika in den Mittleren begrüßt Brabec. «Das Terrain ist gewaltig – felsig, sandig, schnell und durch Flüsse. Ich liebe es! Genau so ist es bei mir Zuhause», sagte der aus Kalifornen stammende Brabec. «Ich fühle mich hier sehr wohl und hoffe, dass es noch mehr Tage wie diesen geben wird. In der zweiten Woche soll es viel Sand geben, hoffentlich schaffen wir es bis zum Ruhetag.»

Dakar 2020: Ergebnis Etappe 1

Pos Fahrer Nation Marke Zeit Abstand 1 Toby Price AUS KTM 3h19m33s 00:00:00 2 Ricky Brabec USA Honda 3h21m38s 00:02:05 3 Matthias Walkner AUT KTM 3h22m13s 00:02:40 4 Kevin Benavides ARG Honda 3h24m04s 00:04:31 5 Sam Sunderland GBR KTM 3h24m48s 00:05:15 6 Pablo Quintanilla CHL Husqvarna 3h25m09s 00:05:36 7 Joan Barreda Bort ESP Honda 3h27m24s 00:07:51 8 Luciano Benavides ARG KTM 3h28m29s 00:08:56 9 Andrew Short USA Husqvarna 3h28m36s 00:09:03 10 Adrien Van Beveren FRA Yamaha 3h29m25s 00:09:52 11 Jose Ignacio Cornejo Florimo CHL Honda 3h29m48s 00:10:15 12 Paulo Goncalves PRT Hero 3h29m50s 00:10:17 13 Xavier De Soultrait FRA Yamaha 3h30m15s 00:10:42 14 Ross Branch BWA KTM 3h30m31s 00:10:58 15 Adrien Metge FRA Sherco 3h32m35s 00:13:02 16 Daniel Nosiglia Jager BOL Honda 3h33m45s 00:14:12 17 Franco Caimi ARG Yamaha 3h35m36s 00:16:03 18 Skyler Howes USA Husqvarna 3h39m22s 00:19:49 19 Rodney Faggotter AUS Yamaha 3h40m27s 00:20:54 20 Stefan Svitko SVK KTM 3h41m40s 00:22:07 21 Laia Sanz ESP KTM 3h43m18s 00:23:45 22 Johnny Aubert FRA Sherco 3h43m25s 00:23:52 23 Antonio Maio PRT Yamaha 3h44m21s 00:24:48 24 Jacopo Cerutti ITA Husqvarna 3h45m13s 00:25:40 25 Juan Pedrero Garcia ESP KTM 3h45m15s 00:25:42 26 Lorenzo Santolino ESP Sherco 3h49m25s 00:29:52 27 Sebastien Lagut FRA KTM 3h51m19s 00:31:46 28 Milan Engel CZE KTM 3h51m28s 00:31:55 29 Maciej Giemza POL Husqvarna 3h52m59s 00:33:26 30 Maurizio Gerini ITA Husqvarna 3h53m14s 00:33:41