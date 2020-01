Dakar Moto

Dakar 2020: Reichlich Abwechslung am fünften Tag

Beim fünften Tag der Rallye Dakar 2020 in Saudi-Arabien erwartet die Teilnehmer eine Mischung aus verschiedenen Untergründen. Im Vergleich zum Mittwoch wird die Wertungsprüfung deutlich kürzer.

Am Donnerstag geht es für den Dakar-Tross in der fünften Etappe der Dakar-Rallye 2020 in Saudi-Arabien über insgesamt 564 km von Al-‘Ula nach Ha’il. Im Gegensatz zum Vortag, als über 450 km in der Wertungsprüfung absolviert werden mussten, sind es am fünften Wettbewerbstag der härtesten Rallye der Welt nur 353 km, die in die Wertung kommen.

Bevor der erste Fahrer um 7:35 Ortszeit in die Wertungsprüfung startet, muss eine Verbindungsstrecke zurückgelegt werden. Am Ende des Tages führt eine weitere Verbindung die Teilnehmer ins Biwak von Ha’il, was bedeutet, dass insgesamt 211 km Verbindungsetappe gefahren werden müssen.

Als die größten Orientierungsmerkmale für die Piloten dienen große Felsen auf der, in Richtung Osten, zu durchquerenden Strecke durch Saudi-Arabien. Riesige Dünen mit gelegentlichem Wüstengras auf den Abfahrten fordern das Fahrkönnen der Fahrer und Fahrerinnen an diesem Tag besonders. Die Etappe besteht zum größten Teil aus Dünen (41%), Erde (23%) und Sand (21%), doch auch der steinige Anteil von 15% macht diesen Tag zu einer Herausforderung.