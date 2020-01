Dakar Moto

Dakar 2020, Tag 3: Honda schlägt KTM empfindlich

Der zweite Teil der Marathon-Etappe wurde zur Gala-Vorstellung von Honda. Besonders Ricky Brabec sorgte mit einer furiosen Fahrt für einen herben Dämpfer für die KTM-Piloten. Der US-Amerikaner führt die Dakar 2020 an.

Am zweiten Tag der Marathon-Etappe mussten die Teilnehmer eine 427 km lange Wertungsprüfung absolvieren – ursprünglich war die dritte Etappe mit 404 km geplant; Start und Ziel das Biwak in Neom. Ab 7:40 Uhr Ortszeit gingen die Motorräder im Abstand von drei Minuten auf die Reise.

Der gestrige Tagessieger Ross Branch eröffnete den dritten Rallye-Tag in Saudi Arabien, doch schon auf dem Weg zum zweiten Checkpoint erwischte der KTM-Pilot aus Botswana einen Stein und stürzte. Mit Schmerzen in der Schulter setzte Branch die Etappe unter Schmerzen fort, wird wegen seines großen Rückstands aber keine vordere Position mehr erreichen. In die Rolle des Spurenlegers schlüpfte daher Dakar-Leader Sam Sunderland (Red Bull KTM) als Zweiter von Etappe 2.

An der Spitze formierten sich die Piloten der Werksteams von Honda und KTM, die sich von nur vier Minuten getrennt den Weg durch das Gebirge bahnten. Die Top-7 wurden am dritten Checkpoint von Honda-Pilot Ricky Brabec angeführt. Gut dabei zunächst auch Kevin Benavides (Honda) , Matthias Walkner und Toby Price (beide KTM).

Während Brabec an der Spitze weiter fehlerfrei agiert und Price sich auf Platz 2 verbesserte, fiel Sunderland zunehmend zurück. Derweil kam Yamaha-Pilot Xavier de Soutrait immer besser in Schwung und fuhr in die Top-5.

Honda setzte sich im letzten Viertel weiter stark in Szene. Nach 427 km wurde für Brabec in 4:08 min die schnellste Zeit notiert. Zweiter wurde überraschend sein HRC-Teamkollegen Jose Ignaciao Cornejo (+10 min), der wie der drittplatzierte de Soultrait von einem Fehler von Price und Benavides profitierte. Joan Barreda (3.) machte das starke Teamergebnis von Honda auf der dritten Etappe perfekt.

Dass Sam Sunderland mit gewaltigen 38 Minuten Rückstand die Gesamtführung an Brabec abtreten musste und auch Price 35 Minuten aufgebrummt bekam, ist ein herber Rückschlag für KTM. Bester KTM-Pilot in der Gesamtwertung ist Matthias Walkner mit 18 min Rückstand.

Noch sind aber erst 1642 von 7855 km absolviert!