Dakar 2020: Die längste Wertungsprüfung an Tag 7

Am Sonntag startet die Rallye Dakar in Saudi-Arabien in die finale Woche. Nach dem Ruhetag am Samstag folgt auf Etappe 7 die längste Wertungsprüfung für die Teilnehmer der härtesten Rallye der Welt.

Seit dem 5. Januar läuft in Saudi-Arabien die 42. Ausgabe der Rallye Dakar. Die Fahrer haben bis zum Ruhetag am Samstag bereits sechs anspruchsvolle Etappen zurückgelegt, am Sonntag beginnt der zweite Teil des Abenteuers. An Tag 7 startet der Rallye-Tross in der Hauptstadt Riad und begibt sich auf den Weg nach Wadi Al-Dawasir, einem Ort mit etwa 100.000 Einwohnern im Süden Saudi-Arabiens.

Insgesamt stehen an diesem Tag unglaubliche 741 km auf dem Plan, wovon die Wertungsprüfung 546 km umfasst und damit die längste Prüfung der diesjährigen Dakar-Rallye darstellt. Die Etappe wird eine Mischung aus vielen verschiedenen Terrains und bildet damit optimale Voraussetzungen für Allrounder.

Der größte Teil der Etappe besteht aus Sand (56%) und Dünen (28%) und schließt damit nahtlos an den vergangenen Freitag an. Zwischenzeitlich müssen die Piloten sich auf einen Wechsel aus festem Untergrund und zahlreichen Offroad-Passagen einstellen. Die Strecke befindet sich zum größten Teil auf einem Level von 600 bis 800 Meter über dem Meeresspiegel.