Dakar Moto

Wer die legendäre Rallye Dakar gewinnen konnte

Die Rallye Dakar gilt als die Mutter aller Rallyes und ist eines der letzten großen Abenteuer. Jeder Teilnehmer ist ein Held, als Sieger wird aber nur einer gefeiert.

Bei der Rallye Dakar 2020 beendete Honda-Ass Ricky Brabec die einzigartige Erfolgsserie von KTM: Der Hersteller aus Österreich gewann seit 2001 mit verschiedenen Piloten ununterbrochen, der Sieg von Toby Price 2019 war der 18. Sieg in Folge.

Honda stand bisher bei fünf Siegen. Mehr als 30 Jahre musste sich der weltgrößte Motorradhersteller gedulden, bis er in diesem Jahr zum sechsten Mal triumphieren durfte. Vor Brabec fuhr zuletzt Gilles Lalay 1989 auf der Route Paris-Tunis-Dakar einen Triumph für das japanische Werk ein. Dabei engagierte sich die legendäre Honda Racing Corporation (HRC) seit 2013 mit einem offiziellen Werksteam.

Yamaha hat in der Geschichte der härtesten Rallye der Welt neun Siege eingefahren. Die Dakar 2020 wurde zum Desaster, weil die Top-Piloten Adrien van Beveren und Xavier de Soultrait frühzeitig ausschieden.

Weitere Hersteller, die die Mutter aller Rallyes gewinnen konnten: BMW (6x) und Cagiva (2x).

Die erfolgreichsten Motorrad-Teilnehmer an der Rallye Dakar kommen vornehmlich aus Frankreich. Mit sechs Siegen führt Stéphane Peterhansel die Statistik an (er fuhr später auch Siege mit Autos ein), gefolgt von Cyril Despres, Cyril Neveu und dem Spanier Marc Coma mit jeweils fünf Triumphfahrten.

Insgesamt gab es 14 verschiedene Sieger.

Als einzige Nicht-Europäer konnten der Australier Toby Price (2016/2019) sowie der US-Amerikaner Ricky Brabec (2020) Dakar-Siege einfahren.

Berühmt berüchtigt ist die Rallye Dakar auch wegen tödlicher Unfälle, wovon die Motorradfraktion überproportional betroffen ist.

Letzter Todesfall war Routinier Paulo Goncalves (Hero), der in diesem Jahr an den Folgen eines schweren Sturzes verstarb. Davor war es der 39-jährige Pole Michal Hernik, der 2016 an den Folgen von Dehydrierung sein Leben verlor.

Jahr Sieger Nat Motorrad 1979 Cyril Neveu F Yamaha 1980 Cyril Neveu F Yamaha 1981 Hubert Auriol F BMW 1982 Cyril Neveu F Honda 1983 Hubert Auriol F BMW 1984 Gaston Rahier B BMW 1985 Gaston Rahier B BMW 1986 Cyril Neveu F Honda 1987 Cyril Neveu F Honda 1988 Edi Orioli I Honda 1989 Gilles Lalay F Honda 1990 Edi Orioli I Cagiva 1991 Stephane Peterhansel F Yamaha 1992 Stephane Peterhansel F Yamaha 1993 Stephane Peterhansel F Yamaha 1994 Edi Orioli I Cagiva 1995 Stephane Peterhansel F Yamaha 1996 Edi Orioli I Yamaha 1997 Stephane Peterhansel F Yamaha 1998 Stephane Peterhansel F Yamaha 1999 Richard Sainct F BMW 2000 Richard Sainct F BMW 2001 Fabrizio Meoni I KTM 2002 Fabrizio Meoni I KTM 2003 Richard Sainct F KTM 2004 Nani Roma E KTM 2005 Cyril Despres F KTM 2006 Marc Coma E KTM 2007 Cyril Despres F KTM 2008 abgesagt 2009 Marc Coma E KTM 2010 Cyril Despres F KTM 2011 Marc Coma E KTM 2012 Cyril Despres F KTM 2013 Cyril Despres F KTM 2014 Marc Coma E KTM 2015 Marc Coma E KTM 2016 Toby Price AUS KTM 2017 Sam Sunderland GB KTM 2018 Matthias Walkner A KTM 2019 Toby Price AUS KTM 2020 Ricky Brabec USA Honda