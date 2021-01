Pablo Quintanilla (4.): Husqvarna-Rangordnung gedreht

Auf der zweiten Etappe der Rallye Dakar in Saudi-Arabien brachte Husqvarna-Pilot Pablo Quintanilla eine starke Leistung und fügte sich dadurch wieder in eine gute Position in der Gesamtwertung.

Am Sonntag fand der Chilene Pablo Quintanilla mit seiner Rockstar Energy Husqvarna bei der ersten Etappe der Dakar-Rallye in Saudi-Arabien nicht zu seinem gewohnt starken Rhythmus und landete nur auf dem 20. Rang. «Ich möchte bereits am Montag meine gute Startposition nutzen, um Zeit auf die Führenden aufzuholen», kündigte er am Sonntagabend an.

Quintanilla setzte sein Versprechen in die Tat um und glänzte am Montag auf ganzer Strecke. Der 34-Jährige fuhr mit seiner Husqvarna auf der 457 km langen Wertungsprüfung zur drittbesten Zeit und verlor auf den Etappensieger Joan Barreda Bort gerade einmal sechs Minuten. In der Gesamtwertung verbesserte sich der Zweite aus dem Vorjahr von Rang 21 auf den vierten Platz ( + 7:16 min).

«Das war ein fantastischer Tag für mich», strahlte der Husqvarna-Fahrer am Montagabend. «Es war eine lange Etappe, sehr schnell und mit einer sehr herausfordernden Navigation. Gleich am Anfang wurde es sehr anstrengend, denn wir mussten durch sehr weiche Sanddünen und einige davon waren schwierig zu überqueren.»

«Zwischen den Dünen erwarteten uns einige schnelle Täler, die mir sehr gut gefallen haben, weil sie gut zu meinem Fahrstil passen und ich diese Abschnitte, den langsamen und technischen Sektionen bevorzuge», erklärte der Routinier. «Es scheint, als ob uns am Dienstag weitere Dünen erwarten, wir werden sehen, wie uns das gelingen wird.»

Quintanillas Teamkollege Luciano Benavides wurde auf der zweiten Etappe Achter, in der Gesamtwertung liegt der Argentinier nur zwei Minuten hinter dem Chilenen. «Es war ein weiterer solider Tag für mich und ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden», sagte das 25-jährige Husqvarna-Ass.

Rallye Dakar 2021 – Ergebnis Etappe 2 Pos Fahrer (Nation) Motorrad Zeit/Diff Strafe 1 J. Barreda (ESP) Honda 04:17:56 00:00:00 2 R. Brabec (USA) Honda + 0:03:55 00:00:00 3 P. Quintanilla (CHL) Husqvarna + 0:06:02 00:00:00 4 R. Branch (BWA) Yamaha + 0:11:54 00:00:00 5 Ji. Cornejo (CHL) Honda + 0:12:06 00:00:00 6 A. Van Beveren (FRA) Yamaha + 0:12:42 00:00:00 7 S. Svitko (SVK) KTM + 0:14:15 00:00:00 8 L. Benavides (ARG) Husqvarna + 0:15:21 00:00:00 9 D. Sanders (AUS) KTM + 0:16:31 00:00:00 10 X. De Soultrait (FRA) Husqvarna + 0:17:24 00:00:00 11 S. Howes (USA) KTM + 0:18:01 00:00:00 12 J. Rodrigues (PRT) Hero + 0:18:08 00:00:00 13 L. Santolino (ESP)

Sherco + 0:20:11 00:00:00 14 S. Bühler (DEU) Hero + 0:20:47 00:02:00 15 O. Mena (ESP) KTM + 0:21:14 00:00:00 16 S. Sunderland (GBR) KTM + 0:23:00 00:00:00 17 J. Betriu (ESP)

KTM + 0:23:33 00:00:00 18 M. Michek (CZE)

KTM + 0:23:36 00:01:00 19 J. Mccanney (GBR) Yamaha + 0:25:47 00:00:00 20 J. Brabec (CZE) KTM + 0:26:34 00:00:00 21 R. Goncalves (PRT) Sherco + 0:27:24 00:00:00 22 M. Giemza (POL) Husqvarna + 0:28:14 00:00:00 23 L. Sanz (ESP) GASGAS + 0:28:32 00:00:00 24 K. Benavides (ARG) Honda + 0:28:58 00:00:00 25 M. Engel (CZE) KTM + 0:29:18 00:00:00 26 J. Pedrero Garcia (ESP) KTM + 0:30:00 00:00:00 27 A. Tomiczek (POL) Husqvarna + 0:31:11 00:00:00 28 T. Price (AUS) KTM + 0:32:00 00:00:00 29 T. Schareina (ESP) KTM + 0:33:31 00:00:00 30 P. Spierings (NLD) Husqvarna + 0:34:30 00:00:00 31 F. Caimi (ARG) Yamaha + 0:36:31 00:00:00 32 Hn. Koitha Veettil (IND) Sherco + 0:38:09 00:00:00 33 A. Gelazninkas (LTU) KTM + 0:38:12 00:00:00 34 M. Gerini (ITA) Husqvarna + 0:38:42 00:00:00 35 E. Gyenes (ROU) KTM + 0:39:23 00:00:00 36 CS Santosh (IND) Hero + 0:44:21 00:00:00 37 R. Krejci (CZE) KTM + 0:44:26 00:00:00 38 Z. Yakp (CHN)

KTM + 0:50:42 00:00:00 39 M. Jaffar (KWT) KTM + 0:54:39

00:00:00 40 C. Chapeliere (FRA) KTM + 1:06:52 00:00:00 41 X. Flick (FRA) Husqvarna + 1:09:28 00:00:00 42 B. Melot (FRA) KTM + 1:10:38 00:01:00 43 K. Dabrowski (POL)

KTM + 1:13:12 00:00:00 44 D. Knight (GBR) Husqvarna + 1:14:17 00:03:00 45 M. Burgess (AUS) KTM + 1:16:46 00:00:00 46 D. Pabiska (CZE) KTM + 1:18:04 00:00:00 47 M. Doveze (FRA) KTM + 1:24:30 00:00:00 48 M. Alghuneim (SAU) KTM + 1:27:20 00:02:00 49 A. Baratin (FRA) KTM + 1:31:58 00:05:00 50 S. Marcic (SVN) Husqvarna + 1:33:20 00:02:00 51 R. Lhotsky (CZE) Husqvarna + 1:33:57 00:01:00 52 Z. Hongyi (CHN) KTM + 1:34:19 00:00:00 53 M. Calmet (ESP) KTM + 1:38:47 00:00:00 54 E. Vlcak (SVK)

Husqvarna + 1:39:13 00:00:00 55 C. Herbst (FRA) KTM + 1:40:49 00:02:00 56 J. Vega Puerta (ESP)

Yamaha + 1:46:57 00:00:00 57 S. Darques (FRA) Yamaha + 1:47:11 00:02:30 58 M. Benko (SVK) KTM + 1:49:32 00:00:00 59 S. Garcia (ESP) Yamaha + 1:50:10 00:00:00 60 L. Podmol (CZE) Husqvarna + 1:50:40 00:00:00